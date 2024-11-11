Маршрут следования поезда 091А Мурманск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
21:30
21:35
9 км.
0 ч. 20 мин.
Лопарская
22:22
22:23
37 км.
1 ч. 12 мин.
Пулозеро
23:03
23:04
68 км.
1 ч. 53 мин.
Оленегорск
23:35
23:50
92 км.
2 ч. 25 мин.
Имандра
00:29
00:30
123 км.
3 ч. 19 мин.
Нефелиновые Пески
00:43
00:44
132 км.
3 ч. 33 мин.
Хибины
00:55
00:56
142 км.
3 ч. 45 мин.
Апатиты 1
01:13
01:33
155 км.
4 ч. 3 мин.
Африканда
02:06
02:07
183 км.
4 ч. 56 мин.
Полярные Зори
02:26
02:29
197 км.
5 ч. 16 мин.
Кандалакша
03:00
03:25
220 км.
5 ч. 50 мин.
Княжая
04:16
04:26
257 км.
7 ч. 6 мин.
Ковда
04:46
04:48
274 км.
7 ч. 36 мин.
Пояконда
05:06
05:08
290 км.
7 ч. 56 мин.
Полярный Круг
05:28
05:31
306 км.
8 ч. 18 мин.
Чупа
05:56
06:01
325 км.
8 ч. 46 мин.
Лоухи
06:28
06:43
346 км.
9 ч. 18 мин.
Амбарный
07:17
07:20
381 км.
10 ч. 7 мин.
Энгозеро
07:37
07:40
397 км.
10 ч. 27 мин.
Сиг
08:05
08:07
423 км.
10 ч. 55 мин.
Кузема
08:31
08:34
447 км.
11 ч. 21 мин.
Кемь
09:35
09:55
493 км.
12 ч. 25 мин.
Шуерецкая
10:36
10:38
517 км.
13 ч. 26 мин.
Беломорск
11:08
11:28
539 км.
13 ч. 58 мин.
Уда
11:47
11:48
550 км.
14 ч. 37 мин.
Сосновец
11:57
11:59
558 км.
14 ч. 47 мин.
Летний
12:15
12:17
572 км.
15 ч. 5 мин.
Тунгуда
12:29
12:30
581 км.
15 ч. 19 мин.
Идель
12:43
12:46
591 км.
15 ч. 33 мин.
Кочкома
12:58
12:59
602 км.
15 ч. 48 мин.
Надвоицы
13:24
13:42
617 км.
16 ч. 14 мин.
Сегежа
14:05
14:35
633 км.
16 ч. 55 мин.
Медвежья Гора
17:05
17:28
726 км.
19 ч. 55 мин.
Кяппесельга
18:10
18:11
753 км.
21 ч. 0 мин.
Кедрозеро
19:01
19:03
789 км.
21 ч. 51 мин.
Кондопога
19:32
19:42
809 км.
22 ч. 22 мин.
Петрозаводск
20:32
20:57
856 км.
23 ч. 22 мин.
Деревянка
21:26
21:27
881 км.
1 д. 0 ч. 16 мин.
Свирь
22:38
23:12
951 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Подпорожье
23:27
23:29
956 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Лодейное Поле
00:02
00:04
989 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Волховстрой 2
01:31
01:33
1100 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Ирса
02:25
02:26
1157 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Малая Вишера
03:51
03:52
1226 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Окуловка
04:45
05:00
1307 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
05:44
05:56
1377 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Вышний Волочек
06:30
06:31
1420 км.
1 д. 9 ч. 20 мин.
Тверь
07:40
07:42
1536 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:39
1696 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В стране ковид, а температуру на входе даже не замеряли. Кто хочет – ходит в масках, кто не хочет – без масок. В туалете была полнейшая антисанитария. Слава богу розетки работали.
Проводник – ПРОСПАЛ станцию!!!! Я впервые вижу такую халатность в работе. Второй проводник пошел в соседний вагон будить первого, чтобы он открыл двери. Смех смехом, а пришлось серьезно поволноваться, что вообще проедем мимо и выйдем только на следующей станции. Безответственность полнейшая
Все как в стране – разруха, беспредел и всем на всё плевать. Попросила проводника принести дополнительное одеяло или плед, так как было холодно. Через ЧАС он проходил мимо – вообще про нас забыл. Напомнила. Ушел и через 15 минут пришел и сказал, что одеял и пледов уже нет. Отвратительное отношение к пассажирам.
Очень неудобно когда в вагоне нет занавесок и не можешь закрыть окна. Я плохо сплю, если в окнах мелькают огни фонарей и проезжающих машин.
Более чем за 4 часа до конца поездки закончилась вода в туалете!!! Кондиционер на протяжении всей поездки от начала и до конца то ли еле работал, то ли вообще не работал, я так и не поняла. Проводники старались, это сразу было видно. НО…