Поезд 091А Мурманск — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 091А Мурманск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:10

Мурманск

1 д. 13 ч. 29 мин.

10:39

Москва

50

Купить билеты

Маршрут следования поезда 091А Мурманск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Мурманск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Мурманск

21:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кола

21:30

5 мин.

21:35

9 км.

0 ч. 20 мин.

Лопарская

22:22

1 мин.

22:23

37 км.

1 ч. 12 мин.

Пулозеро

23:03

1 мин.

23:04

68 км.

1 ч. 53 мин.

Оленегорск

23:35

15 мин.

23:50

92 км.

2 ч. 25 мин.

Имандра

00:29

1 мин.

00:30

123 км.

3 ч. 19 мин.

Нефелиновые Пески

00:43

1 мин.

00:44

132 км.

3 ч. 33 мин.

Хибины

00:55

1 мин.

00:56

142 км.

3 ч. 45 мин.

Апатиты 1

01:13

20 мин.

01:33

155 км.

4 ч. 3 мин.

Африканда

02:06

1 мин.

02:07

183 км.

4 ч. 56 мин.

Полярные Зори

02:26

3 мин.

02:29

197 км.

5 ч. 16 мин.

Кандалакша

03:00

25 мин.

03:25

220 км.

5 ч. 50 мин.

Княжая

04:16

10 мин.

04:26

257 км.

7 ч. 6 мин.

Ковда

04:46

2 мин.

04:48

274 км.

7 ч. 36 мин.

Пояконда

05:06

2 мин.

05:08

290 км.

7 ч. 56 мин.

Полярный Круг

05:28

3 мин.

05:31

306 км.

8 ч. 18 мин.

Чупа

05:56

5 мин.

06:01

325 км.

8 ч. 46 мин.

Лоухи

06:28

15 мин.

06:43

346 км.

9 ч. 18 мин.

Амбарный

07:17

3 мин.

07:20

381 км.

10 ч. 7 мин.

Энгозеро

07:37

3 мин.

07:40

397 км.

10 ч. 27 мин.

Сиг

08:05

2 мин.

08:07

423 км.

10 ч. 55 мин.

Кузема

08:31

3 мин.

08:34

447 км.

11 ч. 21 мин.

Кемь

09:35

20 мин.

09:55

493 км.

12 ч. 25 мин.

Шуерецкая

10:36

2 мин.

10:38

517 км.

13 ч. 26 мин.

Беломорск

11:08

20 мин.

11:28

539 км.

13 ч. 58 мин.

Уда

11:47

1 мин.

11:48

550 км.

14 ч. 37 мин.

Сосновец

11:57

2 мин.

11:59

558 км.

14 ч. 47 мин.

Летний

12:15

2 мин.

12:17

572 км.

15 ч. 5 мин.

Тунгуда

12:29

1 мин.

12:30

581 км.

15 ч. 19 мин.

Идель

12:43

3 мин.

12:46

591 км.

15 ч. 33 мин.

Кочкома

12:58

1 мин.

12:59

602 км.

15 ч. 48 мин.

Надвоицы

13:24

18 мин.

13:42

617 км.

16 ч. 14 мин.

Сегежа

14:05

30 мин.

14:35

633 км.

16 ч. 55 мин.

Медвежья Гора

17:05

23 мин.

17:28

726 км.

19 ч. 55 мин.

Кяппесельга

18:10

1 мин.

18:11

753 км.

21 ч. 0 мин.

Кедрозеро

19:01

2 мин.

19:03

789 км.

21 ч. 51 мин.

Кондопога

19:32

10 мин.

19:42

809 км.

22 ч. 22 мин.

Петрозаводск

20:32

25 мин.

20:57

856 км.

23 ч. 22 мин.

Деревянка

21:26

1 мин.

21:27

881 км.

1 д. 0 ч. 16 мин.

Свирь

22:38

34 мин.

23:12

951 км.

1 д. 1 ч. 28 мин.

Подпорожье

23:27

2 мин.

23:29

956 км.

1 д. 2 ч. 17 мин.

Лодейное Поле

00:02

2 мин.

00:04

989 км.

1 д. 2 ч. 52 мин.

Волховстрой 2

01:31

2 мин.

01:33

1100 км.

1 д. 4 ч. 21 мин.

Ирса

02:25

1 мин.

02:26

1157 км.

1 д. 5 ч. 15 мин.

Малая Вишера

03:51

1 мин.

03:52

1226 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Окуловка

04:45

15 мин.

05:00

1307 км.

1 д. 7 ч. 35 мин.

Бологое-Московское

05:44

12 мин.

05:56

1377 км.

1 д. 8 ч. 34 мин.

Вышний Волочек

06:30

1 мин.

06:31

1420 км.

1 д. 9 ч. 20 мин.

Тверь

07:40

2 мин.

07:42

1536 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал

10:39

1696 км.

1 д. 13 ч. 29 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Мурманск → Москва

Погода на станциях Мурманск и Москва

Информация о поезде 091А

Планируете поездку по маршруту Мурманск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 091А. Этот поезд отправляется со станции Мурманск в 21:10 и прибывает на конечную станцию Москва в 10:39. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 29 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 56 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 15188 руб.
  • стоимость купейного места – 15188 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 091А Мурманск - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

50 станций

Самая длинная остановка:

34 мин. – станция Свирь

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

15188 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Анна Ж.

    В стране ковид, а температуру на входе даже не замеряли. Кто хочет – ходит в масках, кто не хочет – без масок. В туалете была полнейшая антисанитария. Слава богу розетки работали.

    Ответить
  2. Виктор Белькевич

    Проводник – ПРОСПАЛ станцию!!!! Я впервые вижу такую халатность в работе. Второй проводник пошел в соседний вагон будить первого, чтобы он открыл двери. Смех смехом, а пришлось серьезно поволноваться, что вообще проедем мимо и выйдем только на следующей станции. Безответственность полнейшая

    Ответить
  3. Лариса Михайловна

    Все как в стране – разруха, беспредел и всем на всё плевать. Попросила проводника принести дополнительное одеяло или плед, так как было холодно. Через ЧАС он проходил мимо – вообще про нас забыл. Напомнила. Ушел и через 15 минут пришел и сказал, что одеял и пледов уже нет. Отвратительное отношение к пассажирам.

    Ответить
  4. ОЛЬГА

    Очень неудобно когда в вагоне нет занавесок и не можешь закрыть окна. Я плохо сплю, если в окнах мелькают огни фонарей и проезжающих машин.

    Ответить
  5. Пассажирка

    Более чем за 4 часа до конца поездки закончилась вода в туалете!!! Кондиционер на протяжении всей поездки от начала и до конца то ли еле работал, то ли вообще не работал, я так и не поняла. Проводники старались, это сразу было видно. НО…

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 091А:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн