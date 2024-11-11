Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 031Ч Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
00:22
00:49
145 км.
2 ч. 22 мин.
Михайлов
01:37
01:54
189 км.
3 ч. 37 мин.
Павелец-Тульский
02:45
02:47
239 км.
4 ч. 45 мин.
Раненбург
04:29
04:35
315 км.
6 ч. 29 мин.
Богоявленск
05:00
05:02
337 км.
7 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
05:41
06:10
378 км.
7 ч. 41 мин.
Никифоровка
06:39
06:41
397 км.
8 ч. 39 мин.
Тамбов 1
07:30
444 км.
9 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хочу написать отрицательный отзыв. Я планировал во время поездки хорошо поработать за компьютером, но к сожалению сделать этого не смог. Оказывается за те деньги, которые я заплатил за билет, интернет не предусмотрен и в поезде его нет. Крайне разочарован техническим оснащением нынешних поездов. Дикий ужас.
Спасибо – хороший поезд и поездка прошла успешно. Все довольны.
Лично мне все в целом понравилось. Проводники были приветливыми и доброжелательнми. Чай был горячий, а не теплый (как было несколько раз в других поездах).
Цена билета, на мой взгляд, завышена. В купе нет того уровня, который хотелось бы получить за эти деньги.
Нам всё понравилось! И поездка, и проводники, и удобства, и вагон. Вообще просто супер. Только положительные эмоции, рекомендуем данный поезд.
Ничего примечательного. Поезд как и все другие поезда, есть свои плюсы и минусы. Если цель доехать из точи А в точку Б, то поезд подходит хорошо.