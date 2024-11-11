Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 081Э Тында — Благовещенск.
11:16
16 ч. 45 мин.
04:01
17
Маршрут следования поезда 081Э Тында — Благовещенск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тында — Благовещенск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тында
11:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сети
11:47
11:48
15 км.
0 ч. 31 мин.
Беленькая
12:27
12:28
37 км.
1 ч. 11 мин.
Заболотное
13:00
13:01
53 км.
1 ч. 44 мин.
Аносовская
13:35
13:36
74 км.
2 ч. 19 мин.
Пурикан
13:57
13:58
86 км.
2 ч. 41 мин.
Муртыгит
14:21
14:23
101 км.
3 ч. 5 мин.
Мохортов
14:47
14:48
115 км.
3 ч. 31 мин.
Штурм
15:06
15:07
124 км.
3 ч. 50 мин.
Сковородино
16:10
16:40
154 км.
4 ч. 54 мин.
Магдагачи
19:49
20:04
290 км.
8 ч. 33 мин.
Тыгда
21:06
21:08
341 км.
9 ч. 50 мин.
Шимановская
23:12
23:14
494 км.
11 ч. 56 мин.
Ледяная
23:55
23:56
533 км.
12 ч. 39 мин.
Свободный
00:31
00:33
572 км.
13 ч. 15 мин.
Белогорск
01:24
01:54
629 км.
14 ч. 8 мин.
Благовещенск
04:01
724 км.
16 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, даже не думала, что поездка пройдет настолько комфортно. Большое спасибо Алевтине, нашей проводнице. За профессионализм и очень хорошее отношение.
Ехал в Благовещенск 10.04.2021, 6 вагон. Было чисто и комфортно. Временами были моменты, когда кондиционер начинал дуть сильнее и становилось холодно, но потом его видимо отключали. И поездка проходила нормально.
Доброго всем дня. Хотела бы оставить отзыв о своей поездке на этом поезде, так как мне все очень понравилось. Вежливые и ненавязчивые проводницы, чистые вагоны. До этого ездила в Питер, так проводники постоянно пытались мне что-то продать. То лотерейные билеты, то тапочки, то какие-то сувениры. Тут такого не было. Поездкой осталась довольна.
Добрый день. Поездкой доволен, все прошло хорошо.
Обычный поезд. Ничего примечательного нет. Не плохо и не хорошо. Нормально.