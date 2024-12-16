Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 081Ь Благовещенск — Тында
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
10:30
23 ч. 7 мин.
04:20
39
Маршрут следования поезда 081Ь Благовещенск — Тында на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Тында с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белогорск
12:30
13:00
95 км.
2 ч. 0 мин.
Свободный
13:48
13:50
152 км.
3 ч. 18 мин.
Ледяная
14:26
14:27
191 км.
3 ч. 56 мин.
Шимановская
15:15
15:17
230 км.
4 ч. 45 мин.
Тыгда
17:29
17:31
383 км.
6 ч. 59 мин.
Магдагачи
18:37
18:52
434 км.
8 ч. 7 мин.
Сковородино
22:16
23:11
570 км.
11 ч. 46 мин.
Штурм
00:19
00:20
600 км.
13 ч. 49 мин.
Мохортов
00:41
00:42
609 км.
14 ч. 11 мин.
Муртыгит
01:07
01:09
623 км.
14 ч. 37 мин.
Пурикан
01:34
01:35
638 км.
15 ч. 4 мин.
Аносовская
01:58
01:59
650 км.
15 ч. 28 мин.
Заболотное
02:38
02:40
671 км.
16 ч. 8 мин.
Беленькая
03:12
03:13
687 км.
16 ч. 42 мин.
Сети
03:51
03:52
709 км.
17 ч. 21 мин.
Тында
04:24
724 км.
17 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Благовещенск → Тында Распечатать расписание поезда