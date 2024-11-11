Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 063А Москва — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
19:37
20:03
215 км.
3 ч. 17 мин.
Сычевка
21:19
21:21
286 км.
4 ч. 59 мин.
Ржев-Балтийский
22:03
22:43
330 км.
5 ч. 43 мин.
Оленино
23:28
23:31
381 км.
7 ч. 8 мин.
Мостовая
23:51
23:53
402 км.
7 ч. 31 мин.
Нелидово
00:14
00:20
424 км.
7 ч. 54 мин.
Земцы
00:43
00:45
448 км.
8 ч. 23 мин.
Западная Двина
01:05
01:10
466 км.
8 ч. 45 мин.
Старая Торопа
01:35
01:37
491 км.
9 ч. 15 мин.
Жижица
01:58
02:00
510 км.
9 ч. 38 мин.
Кунья
02:23
02:28
532 км.
10 ч. 3 мин.
Великие Луки
03:00
03:35
558 км.
10 ч. 40 мин.
Новосокольники
04:10
04:18
583 км.
11 ч. 50 мин.
Локня
05:08
05:11
636 км.
12 ч. 48 мин.
Сущево
05:49
06:00
660 км.
13 ч. 29 мин.
Дедовичи
06:57
07:00
720 км.
14 ч. 37 мин.
Порхов
07:56
08:00
754 км.
15 ч. 36 мин.
Псков
Пассажирский
09:10
823 км.
16 ч. 50 мин.
