01:00
9 ч. 36 мин.
10:36
12
Маршрут следования поезда 057М Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
04:19
04:21
159 км.
3 ч. 19 мин.
Вышний Волочек
05:30
05:31
272 км.
4 ч. 30 мин.
Бологое-Московское
06:02
06:16
315 км.
5 ч. 2 мин.
Чудово-Московское
08:59
09:00
510 км.
7 ч. 59 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:36
626 км.
9 ч. 36 мин.
