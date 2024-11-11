Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 022А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 022А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Клин
01:37
01:49
83 км.
1 ч. 12 мин.
Тверь
02:40
02:42
156 км.
2 ч. 15 мин.
Окуловка
05:07
05:08
379 км.
4 ч. 42 мин.
Чудово-Московское
06:59
07:00
504 км.
6 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:01
620 км.
8 ч. 36 мин.
