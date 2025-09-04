Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 043Ц Костанай — Алматы (Казахстан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
16:40
1 д. 14 ч. 24 мин.
07:04
45
Маршрут следования поезда 043Ц Костанай — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Костанай — Алматы (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Костанай
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железорудная
17:25
17:35
43 км.
0 ч. 45 мин.
Тобол
18:30
18:55
90 км.
1 ч. 50 мин.
Апановка
19:47
19:50
135 км.
3 ч. 7 мин.
Казанбасы
20:21
20:24
165 км.
3 ч. 41 мин.
Аманкарагай
20:54
20:59
195 км.
4 ч. 14 мин.
Кушмурун
21:33
21:53
231 км.
4 ч. 53 мин.
Койбагар
22:28
22:32
263 км.
5 ч. 48 мин.
Челгаши
23:09
23:11
309 км.
6 ч. 29 мин.
Ковыльная
23:39
23:42
339 км.
6 ч. 59 мин.
Сурган
23:58
00:00
352 км.
7 ч. 18 мин.
Есиль
00:17
00:29
363 км.
7 ч. 37 мин.
Жаксы
01:29
01:35
426 км.
8 ч. 49 мин.
Атбасар
02:43
03:05
497 км.
10 ч. 3 мин.
Ирченко
03:58
04:02
553 км.
11 ч. 18 мин.
Джалтыр
04:49
04:54
602 км.
12 ч. 9 мин.
Нур-Султан 1
06:40
07:15
721 км.
14 ч. 0 мин.
Аршалы
09:00
09:08
784 км.
16 ч. 20 мин.
Сарыбел
09:42
09:49
828 км.
17 ч. 2 мин.
Мырза
10:49
10:58
882 км.
18 ч. 9 мин.
Нура
11:08
11:09
890 км.
18 ч. 28 мин.
Караганды
Сортировочная
11:33
11:48
910 км.
18 ч. 53 мин.
Караганды
Пассажирская
12:13
12:33
931 км.
19 ч. 33 мин.
Карабас
12:56
13:04
959 км.
20 ч. 16 мин.
Калагир
13:28
13:29
982 км.
20 ч. 48 мин.
Карамурын
13:43
13:44
994 км.
21 ч. 3 мин.
Дария
14:05
14:06
1013 км.
21 ч. 25 мин.
Жарык
14:28
14:30
1039 км.
21 ч. 48 мин.
Нилды
14:51
14:52
1063 км.
22 ч. 11 мин.
Айса
15:08
15:09
1078 км.
22 ч. 28 мин.
Акадыр
15:36
15:55
1111 км.
22 ч. 56 мин.
Босага
16:32
16:33
1154 км.
23 ч. 52 мин.
Акшагыл
16:57
16:58
1162 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Киик
17:14
17:15
1195 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Мойынты
17:48
17:59
1242 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Каражингил
18:54
18:55
1282 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Акжолтай
19:13
19:14
1305 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Сары-Шаган
19:58
20:13
1364 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Мынарал
21:20
21:21
1438 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Шыганак
21:59
22:10
1483 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Шу
00:26
00:47
1651 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Шокпар
01:59
02:00
1706 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Бел
02:44
03:06
1733 км.
1 д. 10 ч. 4 мин.
Отар
03:45
04:20
1779 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Алматы 1
07:04
1920 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
