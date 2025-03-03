Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 056В Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
01:37
9 ч. 40 мин.
11:17
7
Маршрут следования поезда 056В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
03:22
03:24
160 км.
1 ч. 45 мин.
Вышний Волочек
05:12
05:13
276 км.
3 ч. 35 мин.
Бологое-Московское
05:44
05:56
319 км.
4 ч. 7 мин.
Малая Вишера
07:52
07:53
470 км.
6 ч. 15 мин.
Чудово-Московское
08:33
08:34
513 км.
6 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:17
629 км.
9 ч. 40 мин.
