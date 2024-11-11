Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 026Г Москва — Ижевск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 026Г Москва — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вековка
20:42
20:54
199 км.
2 ч. 58 мин.
Муром 1
21:54
21:56
275 км.
4 ч. 10 мин.
Канаш
03:11
03:25
618 км.
9 ч. 27 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:23
05:30
725 км.
11 ч. 39 мин.
Кукмор
07:21
07:22
845 км.
13 ч. 37 мин.
Вятские Поляны
07:33
07:37
853 км.
13 ч. 49 мин.
Кизнер
08:17
08:18
883 км.
14 ч. 33 мин.
Можга
08:59
09:01
929 км.
15 ч. 15 мин.
Агрыз
09:50
10:05
979 км.
16 ч. 6 мин.
Ижевск
10:43
1011 км.
16 ч. 59 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Ижевск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехали из москвы 2июля 5вагон очень довольны ,проводница чудо,обоятельная ,приветливая, участливая. В вагоне чисто ,все есть
В отношении поезда или работников поезда претензий нет. Но вот пассажиры в поездке попались какие-то неадекватные. Всю ночь какие-то разборки были, крики, выяснения отношений. По итогу высадили ночью с полицией и стало тихо и спокойно. Хотела сказать, что пассажиры очень сильно влияют на впечатление от поездки, не всегда проблема в поезде или персонале.
Сразу видно, что проводники – профессионалы. Решили мою мини-проблему за секунду, приветливые и доброжелательные люди. Очень понравилась чистота самого поезда и купе в частности. Рекомендую этот поезд!
Ездил на нем несколько лет назад и в конце сентября 2021. ОЧЕНЬ ВИДНА НАЗНИЦА! Поезд сильно улучшился, как по комфорту, так и по персоналу. Молодцы!!
Пытались втюхать нам какие-то открытки. Боже мой, ну сколько можно этой ерундой заниматься в поездах! Кто хочет –тот сам занимается благотворительностью, не нужно её навязывать. Впечатление это «добровольно-принудительное» блого подпортило.
Отличный поезд, рекомендую
Добрый вечер! Все прошло супер! Мужу и дочке поездка понравилась, мне тоже)))))