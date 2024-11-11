Маршрут следования поезда 011А Мурманск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
10:25
10:27
9 км.
0 ч. 15 мин.
Оленегорск
12:12
12:20
93 км.
2 ч. 2 мин.
Имандра
12:58
13:04
124 км.
2 ч. 48 мин.
Апатиты 1
13:36
13:46
156 км.
3 ч. 26 мин.
Африканда
14:18
14:19
184 км.
4 ч. 8 мин.
Полярные Зори
14:38
14:39
198 км.
4 ч. 28 мин.
Кандалакша
15:06
15:18
221 км.
4 ч. 56 мин.
Княжая
16:08
16:09
258 км.
5 ч. 58 мин.
Ковда
16:29
16:30
275 км.
6 ч. 19 мин.
Пояконда
16:48
16:49
291 км.
6 ч. 38 мин.
Полярный Круг
17:08
17:09
307 км.
6 ч. 58 мин.
Чупа
17:34
17:36
326 км.
7 ч. 24 мин.
Лоухи
18:02
18:04
347 км.
7 ч. 52 мин.
Амбарный
18:34
18:35
382 км.
8 ч. 24 мин.
Энгозеро
18:52
18:53
398 км.
8 ч. 42 мин.
Кузема
19:39
19:40
448 км.
9 ч. 29 мин.
Кемь
20:28
20:43
494 км.
10 ч. 18 мин.
Беломорск
21:36
21:39
541 км.
11 ч. 26 мин.
Сосновец
21:59
22:00
560 км.
11 ч. 49 мин.
Летний
22:15
22:16
574 км.
12 ч. 5 мин.
Идель
22:36
22:37
594 км.
12 ч. 26 мин.
Надвоицы
23:04
23:06
621 км.
12 ч. 54 мин.
Сегежа
23:26
23:29
637 км.
13 ч. 16 мин.
Медвежья Гора
01:09
01:12
730 км.
14 ч. 59 мин.
Кондопога
02:55
02:57
808 км.
16 ч. 45 мин.
Петрозаводск
03:47
03:52
855 км.
17 ч. 37 мин.
Свирь
05:28
06:02
948 км.
19 ч. 18 мин.
Подпорожье
06:14
06:15
953 км.
20 ч. 4 мин.
Лодейное Поле
06:46
06:48
986 км.
20 ч. 36 мин.
Волховстрой 1
08:20
08:22
1099 км.
22 ч. 10 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:09
1202 км.
23 ч. 59 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Мурманск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отвратительно. Все скрипит, свистит, трясется, было такое чувство, что я попала в 18 век и ехала в телеге с лошадьми по брусчатке. Ночью дуло и было холодно. ЖИРНЫЙ МИНУС
Обычный поезд, ни дать, ни взять. Езжу периодически по работе, никаких нареканий по нему нет.
Очень сильно трясет во время поездки, ночью так и не удалось выспаться. Иногда было ощущение, что он сейчас с рельс слетит! Не понимаю в чем тут проблема – в поезде или в рельсах, но это факт! Захочешь выспаться – не получится.
Приветливые проводники, аккуратный чистый вагон, поездка очень понравилась))) Спасибо Татьяне Ивановне за помощь)
Не понимаю, чего люди ожидают от поездки в подобных поездах? Обычный поезд, ничего сверхъестественного нет. Да, есть мелкие недочеты там и сям. Но извините! Где их нет-то? Я много езжу по работе на поездах РЖД и могу сказать умеренно только одно – есть поезда ГОРАЗДО ХУЖЕ чем этот!!! Вы не представляете, что ездит в глубинке. По сравнению с ними – это VIP поезд. Если не придираться я бы поставила твердую четверку