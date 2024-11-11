Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 050М Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:48
21:00
181 км.
2 ч. 58 мин.
Сасово
23:07
23:10
327 км.
5 ч. 17 мин.
Зубова Поляна
00:06
00:08
393 км.
6 ч. 16 мин.
Ковылкино
01:06
01:11
463 км.
7 ч. 16 мин.
Кадошкино
01:42
01:43
495 км.
7 ч. 52 мин.
Рузаевка
02:16
02:31
529 км.
8 ч. 26 мин.
Инза
03:59
04:03
623 км.
10 ч. 9 мин.
Базарная
04:30
04:31
652 км.
10 ч. 40 мин.
Барыш
04:59
05:00
677 км.
11 ч. 9 мин.
Кузоватово
05:35
05:38
717 км.
11 ч. 45 мин.
Сызрань 1
06:45
06:50
784 км.
12 ч. 55 мин.
Безенчук
07:41
07:43
850 км.
13 ч. 51 мин.
Чапаевск
08:01
08:03
868 км.
14 ч. 11 мин.
Новокуйбышевская
08:22
08:24
888 км.
14 ч. 32 мин.
Самара
08:47
904 км.
14 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Здравствуйте! Ехал с другом поездом Москва-Самара в 5 вагоне. Да, он уже не новый. Но порядок и уют в нем поддерживаются. Туалет обыкновенный, но ничего плохо сказать не могу. Проводница была очень вежливой.
Выбирала плацкартный вагон и осталась довольна, как слон. Вагон оказался новым, условия идеальные. Все полки мягкие. Есть спинки, с ними еще комфортнее. Рядом с каждым спальным местом своя розетка и светильник. Ставлю 5 из 5!
5 июля 2021 5 вагон –СПАСИБО проводнице за хорошую работу! Впечатления от вашей работы, поезда и общей поездки остались только положительные!!! Здоровья вам и всего самого хорошего!
Очень удобный поезд, едет быстро, на остановках по три часа не стоит, доставляет вовремя. Я езжу из столицы к родителям раз в 3-4 месяца и всегда доволен.
Ехала 15 августа в вагоне СВ – было очень душно, кондиционер работал так, что считай не работал и вовсе. Впечатления остались не самые приятные
Если бы тапочки и другие дополнительные вещи были включены в стоимость билета, я был бы очень доволен поездкой. Проводница была очень внимательной и вежливой.
Не в первый раз катаемся туда-сюда в столицу и обратно и стараемся выбирать именно этот поезд! Нам очень нравится комфорт и чистота внутри. Всегда чистые туалеты и убраны купе. Отдельное спасибо хочется выразить персоналу поезда, так как это только ваша заслуга.