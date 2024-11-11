Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 024М Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
02:57
02:59
274 км.
3 ч. 47 мин.
Навашино
03:15
03:17
285 км.
4 ч. 5 мин.
Арзамас 2
04:36
04:38
390 км.
5 ч. 26 мин.
Сергач
06:07
06:09
494 км.
6 ч. 57 мин.
Пильна
06:37
06:39
520 км.
7 ч. 27 мин.
Шумерля
07:03
07:05
551 км.
7 ч. 53 мин.
Канаш
08:10
08:12
618 км.
9 ч. 0 мин.
Урмары
08:52
08:54
653 км.
9 ч. 42 мин.
Зеленый Дол
09:56
09:58
695 км.
10 ч. 46 мин.
Казань
Пассажирская
10:49
729 км.
11 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Казань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Странно, но проводники почему-то не всем выдавали тапочки. В туалете ночью почему-то не было туалетной бумаги, пришлось идти к проводникам.
С туалета несло так, как будто там кто-то сдох. Разочарован.
Из плюсов могу отметить то, что у каждого есть своя отдельная розетка, которая РАБОТАЕТ. Бывало, что розетки были, но не работали. Тут все по-другому. Выдавали каждому небольшой набор с чаем и всем остальным. Внутри купе – очень чисто (я очень брезгливая)
Ехала в Казань на нем с ребенком 19.09.2021 и мы замерзли. Было очень холодно, на мой вопрос к проводнице она сказала, что скоро будет потеплее. Но потеплее так и не стало. Окоченели, пока приехали. Или это только у нас была проблема, или нас просто замораживали. В купе было градусов 15 ночью. 7 вагон.
Понравилась цена, за которую выдается такое качество. Семье тоже очень понравилось. Рекомендую этот поезд.
Вход в туалет был по карточкам, о чем почему-то изначально не сообщили. Как дебил ходил туда-сюда, пока люди подсказали.