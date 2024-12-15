Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 016Й Москва — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
20:50
21:02
181 км.
2 ч. 58 мин.
Сасово
23:07
23:10
327 км.
5 ч. 15 мин.
Зубова Поляна
00:05
00:07
393 км.
6 ч. 13 мин.
Потьма
00:15
00:16
398 км.
6 ч. 23 мин.
Торбеево
00:35
00:36
420 км.
6 ч. 43 мин.
Ковылкино
01:10
01:12
464 км.
7 ч. 18 мин.
Кадошкино
01:43
01:44
496 км.
7 ч. 51 мин.
Рузаевка
02:16
02:31
530 км.
8 ч. 24 мин.
Инза
03:51
03:54
624 км.
9 ч. 59 мин.
Базарная
04:22
04:24
653 км.
10 ч. 30 мин.
Барыш
04:50
04:52
678 км.
10 ч. 58 мин.
Кузоватово
05:24
05:25
718 км.
11 ч. 32 мин.
Сызрань 1
06:31
06:36
785 км.
12 ч. 39 мин.
Безенчук
07:29
07:31
851 км.
13 ч. 37 мин.
Чапаевск
07:49
07:51
869 км.
13 ч. 57 мин.
Новокуйбышевская
08:09
08:11
889 км.
14 ч. 17 мин.
Самара
08:32
905 км.
14 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Самара Распечатать расписание поезда