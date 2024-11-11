Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 041С Астрахань — Волгоград.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 041С Астрахань — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харабалинская
17:32
17:37
131 км.
1 ч. 52 мин.
Верхний Баскунчак
18:50
18:52
230 км.
3 ч. 10 мин.
Владимировка
19:30
19:35
271 км.
3 ч. 50 мин.
Разъезд 85км
20:17
20:18
316 км.
4 ч. 37 мин.
Волжский
21:21
21:26
392 км.
5 ч. 41 мин.
Волгоград 1
22:00
413 км.
6 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехал в Волгоград – отличный поезд! Приятные девушки проводники, очень чисто и уютно. Спасибо также за вкусный чай.
Проводник была просто супер! Спасибо Анна Станиславовна вам за поездку! Моей дочке очень понравилось с вами играть, она была просто в восторге! Поезд 5+
Ехали в Волгоград на этом поезде 13.06.2021 с мужем и двумя детьми. По итогу поездкой остались довольны. Кондиционер в кой то веке нормально работал, еда была вкусная. Спасибо больше за поездку!
Поезд стоит своих денег, так сказать. За что платите – то и получаете. Очень приятно было ехать в чистоте и комфорте. Туалет был чистый и без посторонних запахов. Рекомендую этот поезд 5 балов
Все понравилось, рекомендую
Привет. Поездка прошла успешно, поезд приехал вовремя. Спасибо