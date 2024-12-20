Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Мурманск — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
15:35
15:37
9 км.
0 ч. 15 мин.
Оленегорск
17:21
17:31
93 км.
2 ч. 1 мин.
Апатиты 1
18:38
18:48
156 км.
3 ч. 18 мин.
Полярные Зори
19:36
19:37
199 км.
4 ч. 16 мин.
Кандалакша
20:05
20:30
222 км.
4 ч. 45 мин.
Княжая
21:21
21:24
259 км.
6 ч. 1 мин.
Чупа
22:37
22:40
326 км.
7 ч. 17 мин.
Лоухи
23:07
23:10
347 км.
7 ч. 47 мин.
Амбарный
23:40
23:42
382 км.
8 ч. 20 мин.
Энгозеро
23:58
00:01
398 км.
8 ч. 38 мин.
Кузема
00:47
00:50
448 км.
9 ч. 27 мин.
Кемь
01:38
01:53
494 км.
10 ч. 18 мин.
Беломорск
02:47
02:50
541 км.
11 ч. 27 мин.
Летний
03:23
03:24
572 км.
12 ч. 3 мин.
Надвоицы
04:12
04:15
617 км.
12 ч. 52 мин.
Сегежа
04:35
04:40
633 км.
13 ч. 15 мин.
Медвежья Гора
06:20
06:32
726 км.
15 ч. 0 мин.
Кондопога
08:10
08:19
804 км.
16 ч. 50 мин.
Петрозаводск
09:16
09:36
851 км.
17 ч. 56 мин.
Свирь
11:10
11:40
944 км.
19 ч. 50 мин.
Подпорожье
11:55
11:57
949 км.
20 ч. 35 мин.
Лодейное Поле
12:29
12:32
982 км.
21 ч. 9 мин.
Волховстрой 2
14:00
14:02
1093 км.
22 ч. 40 мин.
Великий Новгород
Вокзал
17:31
18:46
1259 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Батецкая
19:47
19:49
1314 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Уторгош
20:25
20:27
1354 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Сольцы
20:42
20:44
1370 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Дно
21:16
21:36
1408 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Порхов
22:02
22:08
1434 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Псков
Пассажирский
23:25
1503 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
