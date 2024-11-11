10:10
23 ч. 59 мин.
10:09
32
Маршрут следования поезда 021Ч Мурманск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
10:25
10:27
9 км.
0 ч. 15 мин.
Оленегорск
12:07
12:12
93 км.
1 ч. 57 мин.
Имандра
12:48
12:49
124 км.
2 ч. 38 мин.
Апатиты 1
13:23
13:33
156 км.
3 ч. 13 мин.
Африканда
14:04
14:05
184 км.
3 ч. 54 мин.
Полярные Зори
14:24
14:26
198 км.
4 ч. 14 мин.
Кандалакша
14:55
15:07
221 км.
4 ч. 45 мин.
Княжая
15:57
15:59
258 км.
5 ч. 47 мин.
Ковда
16:20
16:21
275 км.
6 ч. 10 мин.
Пояконда
16:39
16:40
291 км.
6 ч. 29 мин.
Полярный Круг
17:01
17:02
307 км.
6 ч. 51 мин.
Чупа
17:26
17:29
326 км.
7 ч. 16 мин.
Лоухи
17:57
18:00
347 км.
7 ч. 47 мин.
Амбарный
18:32
18:34
382 км.
8 ч. 22 мин.
Энгозеро
18:48
18:50
398 км.
8 ч. 38 мин.
Кузема
19:35
19:36
448 км.
9 ч. 25 мин.
Кемь
20:22
20:39
494 км.
10 ч. 12 мин.
Беломорск
21:34
21:37
541 км.
11 ч. 24 мин.
Сосновец
21:58
21:59
560 км.
11 ч. 48 мин.
Летний
22:14
22:15
574 км.
12 ч. 4 мин.
Идель
22:35
22:37
594 км.
12 ч. 25 мин.
Надвоицы
23:06
23:08
621 км.
12 ч. 56 мин.
Сегежа
23:28
23:31
637 км.
13 ч. 18 мин.
Медвежья Гора
01:10
01:13
730 км.
15 ч. 0 мин.
Кондопога
02:52
02:54
808 км.
16 ч. 42 мин.
Петрозаводск
03:50
04:05
855 км.
17 ч. 40 мин.
Свирь
05:40
05:46
948 км.
19 ч. 30 мин.
Подпорожье
05:57
05:59
953 км.
19 ч. 47 мин.
Лодейное Поле
06:29
06:31
986 км.
20 ч. 19 мин.
Волховстрой 1
08:01
08:03
1099 км.
21 ч. 51 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:09
1202 км.
23 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Жуткий запах туалета на весь вагон – вот что ждет вас, если вы выберите поездку на этом поезде. Вообще ничего хорошего. Проводники – обычные, вагоны старые и добитые. Разочаровалась!
Я покупал билет и даже не мог себе представить, что в купе может не открываться окно! Даже проветрить невозможно. И дополнительно к этому – оказалось невозможно отрегулировать под себя кондиционер. Как итог – ехали и задыхались, было очень душно и некомфортно. Очень неприятные впечатления от поездки.
Спасибо за поездку! Хорошие проводники и поезд.
Очень понравилось ехать на двухэтажном поезде!! Покупала билет на этом же сайте через интернет и не прогадала. Когда до этого всегда ездила на обычном поезде, опыт с двухэтажным оказался весьма интересным))))
Температуру меряют, пылесосят, пыль протирают, часто проходят мимо, поэтому проводника найти легко. В туалете было чисто, пыли на окнах не было. Хороший поезд!
Нам не очень понравился поезд. Было холодно ехать ночью, мужа продуло