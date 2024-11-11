Маршрут следования поезда 086Ч Климово — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Климово — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Климов
17:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новозыбков
18:14
18:29
23 км.
0 ч. 32 мин.
Клинцы
19:09
19:27
53 км.
1 ч. 27 мин.
Унеча
20:02
20:22
85 км.
2 ч. 20 мин.
Почеп
21:16
21:31
138 км.
3 ч. 34 мин.
Выгоничи
22:27
22:30
183 км.
4 ч. 45 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
23:13
23:18
208 км.
5 ч. 31 мин.
Брянск Орловский
23:32
00:17
213 км.
5 ч. 50 мин.
Сухиничи
Главные
01:51
02:23
322 км.
8 ч. 9 мин.
Воротынск
03:13
03:15
385 км.
9 ч. 31 мин.
Калуга
Сергиев Скит
03:26
03:39
394 км.
9 ч. 44 мин.
Малоярославец
04:24
04:26
450 км.
10 ч. 42 мин.
Бекасово 1
05:09
05:11
502 км.
11 ч. 27 мин.
Москва
Киевский Вокзал
06:08
559 км.
12 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В прошлый раз я ездила в плацкарте и мне очень не понравилось. Дело в том, что они ночью вырубают полностью кондиционер из-за чего становится очень душно и просто дышать нечем. В этот раз я решила что поезду в сидячем вагоне, взяла билеты и не пожалела. Хоть и ехать не так комфортно, но зато было свежо и приятно. На ночь уже ничего не выключали.
Хочется отметить отдельно двух очень хороших проводников, которые обе дороги туда и обратно выполняли свои рабочие обязанности на 130%. Это Людмила и Игорь. Сам поезд очень чистый и приезжает на место назначения строго по расписанию.
Все прошло отлично но билеты могли бы и подешевле сделать
Выражаю свою благодарность работникам поезда! Поездка была отличной.
Ужасный туалет, чтобы помыть руки за кран страшно браться. Туалетная бумага прозрачная, нужно наматывать в 10 слоев, бумажных полотенец нет. В туалете стоял соответствующий запах который разносило по всему вагону. Просто ужас.
Великолепный поезд и проводники. Поставьте телевизоры в вагоны!