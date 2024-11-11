Маршрут следования поезда 051Э Ижевск — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
18:21
18:23
32 км.
0 ч. 41 мин.
Можга
19:14
19:16
82 км.
1 ч. 34 мин.
Кизнер
19:57
19:59
128 км.
2 ч. 17 мин.
Вятские Поляны
20:35
20:37
158 км.
2 ч. 55 мин.
Казань
Пассажирская
22:48
23:18
287 км.
5 ч. 8 мин.
Юдино
23:36
23:37
300 км.
5 ч. 56 мин.
Зеленый Дол
23:59
00:01
321 км.
6 ч. 19 мин.
Урмары
00:45
00:47
363 км.
7 ч. 5 мин.
Канаш
01:24
01:26
398 км.
7 ч. 44 мин.
Вурнары
01:59
02:01
431 км.
8 ч. 19 мин.
Шумерля
02:31
02:33
464 км.
8 ч. 51 мин.
Пильна
02:58
03:00
495 км.
9 ч. 18 мин.
Сергач
03:23
03:25
521 км.
9 ч. 43 мин.
Перевозская
04:11
04:12
582 км.
10 ч. 31 мин.
Арзамас 2
04:52
04:54
629 км.
11 ч. 12 мин.
Суроватиха
05:50
05:51
667 км.
12 ч. 10 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:46
729 км.
14 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда