Расписание поезда Владивосток — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
13:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
13:41
13:44
26 км.
0 ч. 40 мин.
Уссурийск
15:05
15:27
81 км.
2 ч. 4 мин.
Сибирцево
16:32
16:33
138 км.
3 ч. 31 мин.
Спасск-Дальний
17:25
17:26
191 км.
4 ч. 24 мин.
Ружино
19:11
19:26
301 км.
6 ч. 10 мин.
Дальнереченск 1
20:14
20:16
355 км.
7 ч. 13 мин.
Бикин
21:50
21:51
460 км.
8 ч. 49 мин.
Вяземская
23:26
23:31
548 км.
10 ч. 25 мин.
Хабаровск 1
01:40
657 км.
12 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сразу скажу о минусе поезда – ночью немного задувает из окон, даже когда укуталась одеялом, все равно было некомфортно. В остальном ни к работникам поезда, ни к самому поезду никаких претензий больше нет. Аккуратненько и чисто.
Попросили оставить отзыв о поезде в интернете, напишу как есть. Поезд хороший, как и многие поезда, на которых мне приходится ездить по работе. Стоимость билета хорошая, на мой взгляд без переплат. Рекомендую всем
Покупали билет на поезд через этот сайт в интернете. Поездка понравилась, все было отлично. Спасибо работникам поезда за помощь в решении моего вопроса! Если этот отзыв читает их руководство, я бы выписала Ольге Викторовне премию!
Поезд Океан, как его еже называют. Хороший, чистый состав. Цена полностью соответствует качеству. Поездка понравилась, розетки в купе работали без перебоев. Проводники были доброжелательными и приятными в общении людьми. Рекомендую!)
Давно не ездила на поезде, пришлось в связи с семейными обстоятельствами. И мне понравилось! Приятное и чистое купе, по ходу поездки никаких неприятностей или других моментов не возникало.