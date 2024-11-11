Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 015Й Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:36
23:02
145 км.
2 ч. 26 мин.
Михайлов
23:41
23:43
189 км.
3 ч. 31 мин.
Павелец-Тульский
00:22
00:30
239 км.
4 ч. 12 мин.
Милославское
01:02
01:07
266 км.
4 ч. 52 мин.
Троекурово
01:38
01:40
291 км.
5 ч. 28 мин.
Раненбург
02:30
02:36
315 км.
6 ч. 20 мин.
Богоявленск
03:03
03:05
337 км.
6 ч. 53 мин.
Мичуринск
Воронежский
03:56
04:01
377 км.
7 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
04:55
05:28
433 км.
8 ч. 45 мин.
Добринка
06:22
06:30
484 км.
10 ч. 12 мин.
Оборона
06:55
06:57
507 км.
10 ч. 45 мин.
Токаревка
07:22
07:24
534 км.
11 ч. 12 мин.
Жердевка
07:50
07:52
562 км.
11 ч. 40 мин.
Терновка
08:13
08:15
580 км.
12 ч. 3 мин.
Грибановка
08:56
08:58
615 км.
12 ч. 46 мин.
Борисоглебск
09:17
09:22
630 км.
13 ч. 7 мин.
Поворино
09:52
10:10
650 км.
13 ч. 42 мин.
Алексиково
10:49
10:56
676 км.
14 ч. 39 мин.
Филоново
11:45
11:49
729 км.
15 ч. 35 мин.
Себряково
13:05
13:08
794 км.
16 ч. 55 мин.
Арчеда
14:05
14:13
838 км.
17 ч. 55 мин.
Иловля 1
15:18
15:20
893 км.
19 ч. 8 мин.
Волгоград 1
16:52
969 км.
20 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Срочно вызвали по работе в Волгоград, стал искать в интернете билеты на вечерний поезд и попал собственно сюда. Брал купейное место, все таки 20 часов ехать) Скажу сразу что ехать было более чем комфортно, все чистенько и в порядке. Обслуживание работников поезда на высоте. Всем вполне доволен, рекомендую.
Скажу сразу, что поезд не новый. Но содержится в хорошем состоянии. Доехать можно с комфортном. Едет быстро, больше получаса не стоит нигде. В вагоне опрятно, но из окон немного дует, так как старые.
Поездка была в купе 20.06.2021 – все прошло хорошо. Ничего плохого не могу сказать нио поезде, ни о персонале. Очень чуткие и профессиональные люди работают.
Я понимаю, что таковы реалии российских железных дорог, но можно же как-то доводчик в 21 веке на дверь в туалет поставить? Постоянно хлопала дверь, пассажиры через одного не закрывали после того, как ходили в туалет. Также была пыль в купе. Если честно, я думала, что цивилизация уже дошла до железных дорог, но ошибалась.
Ехали с дочкой к бабушке в Волгоград и нам очень понравилось!!! Вагоны чистые, поезд не трясло, дочка бегала по вагону, когда ей надоедало сидеть на месте. Проводники были улыбчивые женщины. Спасибо за поездку, будем ездить еще.
Хороший поезд в соотношении цена/качество. Всегда на нем езжу и почти всегда всё идеально. Летом бывает душновато, если кондиционирование работает с перебоями.
Хочу выразить благодарность всему персоналу поезда! Поездка была просто идеальной. Проводники постоянно наводили чистоту, старались помочь всем чем могли, было видно что люди любят свою работу.