Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 007Р Алматы (Казахстан) — Саратов. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
21:25
17 ч. 12 мин.
07:00
58
Маршрут следования поезда 007Р Алматы (Казахстан) — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Алматы 2
21:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алматы 1
21:48
22:08
7 км.
0 ч. 23 мин.
Отар
00:28
00:35
148 км.
3 ч. 3 мин.
Шу
02:49
03:09
265 км.
5 ч. 24 мин.
Луговая
04:44
04:54
374 км.
7 ч. 19 мин.
Тараз
06:34
06:54
485 км.
9 ч. 9 мин.
Боранды
08:14
08:16
541 км.
10 ч. 49 мин.
Тюлькубас
09:03
09:08
583 км.
11 ч. 38 мин.
Манкент
10:08
10:10
621 км.
12 ч. 43 мин.
Шымкент
10:45
10:59
643 км.
13 ч. 20 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
12:15
12:35
711 км.
14 ч. 50 мин.
Тимур
13:28
13:30
763 км.
16 ч. 3 мин.
Туркестан
14:26
14:43
817 км.
17 ч. 1 мин.
Яны-Курган
16:26
16:34
920 км.
19 ч. 1 мин.
Шиели
17:51
18:11
970 км.
20 ч. 26 мин.
Кызылорда
20:05
20:25
1094 км.
22 ч. 40 мин.
Жосалы
22:26
22:39
1225 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Торетам
23:39
23:45
1287 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Казалы
01:10
01:30
1379 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Камыстыбас
02:15
02:17
1420 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Шомиш
02:39
02:41
1444 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Арал Тенизи
03:24
03:29
1490 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Сексеул
04:15
04:35
1540 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Шалкар
07:09
07:39
1682 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Бершугир
09:22
09:24
1787 км.
1 д. 11 ч. 57 мин.
Мугалжар
09:58
10:00
1802 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Жем
10:34
10:49
1837 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Кандыагаш
12:22
12:32
1926 км.
1 д. 14 ч. 57 мин.
Актобе
14:22
14:52
2017 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Жайсан
16:34
17:29
2111 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Илецк 1
18:56
19:36
2203 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Чингирлау
20:48
21:38
2266 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Казахстан
23:20
23:35
2342 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Уральск
01:42
02:27
2455 км.
2 д. 4 ч. 17 мин.
Переметная
03:22
03:27
2491 км.
2 д. 5 ч. 57 мин.
Таскала
04:03
04:06
2530 км.
2 д. 6 ч. 38 мин.
Семиглавый Мар
04:29
05:39
2549 км.
2 д. 7 ч. 4 мин.
Озинки
04:09
05:39
2571 км.
2 д. 6 ч. 44 мин.
Алтата
07:01
07:03
2639 км.
2 д. 9 ч. 36 мин.
Ершов
07:56
07:58
2674 км.
2 д. 10 ч. 31 мин.
Мокроус
08:50
08:52
2728 км.
2 д. 11 ч. 25 мин.
Урбах
09:24
09:26
2765 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:10
2841 км.
2 д. 13 ч. 45 мин.
