Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 045М Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
16:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
19:42
19:44
239 км.
3 ч. 24 мин.
Раненбург
20:42
20:44
315 км.
4 ч. 24 мин.
Богоявленск
21:05
21:07
337 км.
4 ч. 47 мин.
Мичуринск
Уральский
21:38
22:04
378 км.
5 ч. 20 мин.
Никифоровка
22:27
22:29
397 км.
6 ч. 9 мин.
Тамбов 1
23:09
444 км.
6 ч. 51 мин.
