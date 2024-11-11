Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 064А Псков — Москва.
Продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 064А Псков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
14:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Порхов
15:14
15:19
69 км.
1 ч. 4 мин.
Дедовичи
16:24
16:27
103 км.
2 ч. 14 мин.
Сущево
17:24
17:27
163 км.
3 ч. 14 мин.
Локня
17:54
17:59
187 км.
3 ч. 44 мин.
Новосокольники
18:50
18:55
240 км.
4 ч. 40 мин.
Великие Луки
19:25
19:55
265 км.
5 ч. 15 мин.
Кунья
20:24
20:26
291 км.
6 ч. 14 мин.
Жижица
20:48
20:50
313 км.
6 ч. 38 мин.
Старая Торопа
21:17
21:19
332 км.
7 ч. 7 мин.
Западная Двина
21:45
21:50
357 км.
7 ч. 35 мин.
Земцы
22:11
22:13
375 км.
8 ч. 1 мин.
Нелидово
22:40
22:50
399 км.
8 ч. 30 мин.
Мостовая
23:14
23:16
421 км.
9 ч. 4 мин.
Оленино
23:58
00:02
442 км.
9 ч. 48 мин.
Ржев-Балтийский
00:43
01:25
493 км.
10 ч. 33 мин.
Сычевка
02:27
02:29
537 км.
12 ч. 17 мин.
Вязьма
03:47
04:13
608 км.
13 ч. 37 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
07:13
823 км.
17 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Псков → Москва Распечатать расписание поезда