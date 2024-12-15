Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 028М Москва — Симферополь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:40
1 д. 3 ч. 25 мин.
12:05
15
Маршрут следования поезда 028М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
11:01
11:06
181 км.
2 ч. 21 мин.
Мичуринск
Воронежский
13:16
13:21
379 км.
4 ч. 36 мин.
Грязи
Воронежские
14:04
14:09
435 км.
5 ч. 24 мин.
Придача
Воронеж-Южный
15:27
15:32
540 км.
6 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:33
16:45
615 км.
7 ч. 53 мин.
Россошь
18:17
18:22
703 км.
9 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
23:47
00:03
1032 км.
15 ч. 7 мин.
Тимашевская
02:32
02:34
1217 км.
17 ч. 52 мин.
Тамань
06:08
07:04
1373 км.
21 ч. 28 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
07:30
07:32
1417 км.
22 ч. 50 мин.
Семь Колодезей
08:21
08:23
1469 км.
23 ч. 41 мин.
Владиславовка
09:07
09:09
1503 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Джанкой
10:25
10:50
1600 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Симферополь
12:05
1686 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Симферополь Распечатать расписание поезда