13:13
5 д. 16 ч. 38 мин.
11:10
116
Маршрут следования поезда 035Ь Благовещенск — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
13:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белогорск
15:25
16:10
95 км.
2 ч. 12 мин.
Екатеринославка
17:34
17:36
170 км.
4 ч. 21 мин.
Завитая
18:18
18:20
207 км.
5 ч. 5 мин.
Бурея
19:00
19:05
249 км.
5 ч. 47 мин.
Архара
19:54
19:55
296 км.
6 ч. 41 мин.
Кундур-Хабаровский
21:18
21:19
356 км.
8 ч. 5 мин.
Облучье
22:03
22:18
380 км.
8 ч. 50 мин.
Известковая
23:08
23:09
416 км.
9 ч. 55 мин.
Биракан
23:26
23:27
428 км.
10 ч. 13 мин.
Теплое Озеро
23:41
23:42
439 км.
10 ч. 28 мин.
Бира
00:22
00:23
481 км.
11 ч. 9 мин.
Биробиджан
01:00
01:05
522 км.
11 ч. 47 мин.
Ин
01:59
02:02
590 км.
12 ч. 46 мин.
Хабаровск 1
03:29
683 км.
14 ч. 16 мин.
