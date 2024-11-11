Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 076А Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:08
9 ч. 48 мин.
17:56
9
Маршрут следования поезда 076А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
08:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
11:03
11:05
160 км.
2 ч. 55 мин.
Лихославль
11:32
11:33
201 км.
3 ч. 24 мин.
Спирово
12:02
12:03
244 км.
3 ч. 54 мин.
Вышний Волочек
12:28
12:29
276 км.
4 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
12:58
13:00
319 км.
4 ч. 50 мин.
Угловка
14:11
14:12
369 км.
6 ч. 3 мин.
Окуловка
14:27
14:28
388 км.
6 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:56
628 км.
9 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали в бизнес классе, в вагоне попались ребята, которые отвратительно себя вели по дороге. Громко разговаривали, смеялись и т.п. На просьбы проводников они реагировали никак. Просто продолжали делать то, что делали. По итогу поездка в бизнесе обернулась хуже обычного билета. Специально брал чтобы поспать.
Ехали с ребенком – одно разочарование. Попросили принести нам мороженное, знаете сколько мы ждали??? ЧАС!! Ребенок ЧАС ждал, пока ему принесут МОРОЖЕННОЕ. Беспредел полный
Великолепная поездка и хороший чистый современный поезд.
Большое спасибо проводникам, очень приветливые и заботливые! Поезд просто супер! Нам очень понравилось.
Вообще странно, что даже вода не входит в стоимость, все за дополнительные деньги. И это учитывая то, что стоимость билета не из самых дешевых. Осталось ощущение, что меня на каждом шагу хотят доить.
Очень комфортный поезд и поездка прошла на все сто процентов хорошо. Благодарю сотрудников и РЖД за предоставленные удобства.