Поезд 030С Москва — Новороссийск (Премиум)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:30

Москва

22 ч. 0 мин.

12:30

Новороссийск

12

Купить билеты

Маршрут следования поезда 030С Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

14:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Рязань 2

16:55

5 мин.

17:00

181 км.

2 ч. 25 мин.

Мичуринск
Воронежский

19:13

5 мин.

19:18

379 км.

4 ч. 43 мин.

Грязи
Воронежские

20:00

3 мин.

20:03

435 км.

5 ч. 30 мин.

Придача
Воронеж-Южный

21:26

5 мин.

21:31

540 км.

6 ч. 56 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

22:31

12 мин.

22:43

615 км.

8 ч. 1 мин.

Россошь

00:20

5 мин.

00:25

703 км.

9 ч. 50 мин.

Ростов
Главный

05:38

22 мин.

06:00

1032 км.

15 ч. 8 мин.

Краснодар 1

09:06

17 мин.

09:23

1282 км.

18 ч. 36 мин.

Крымская

11:13

5 мин.

11:18

1360 км.

20 ч. 43 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

11:50

15 мин.

12:05

1388 км.

21 ч. 20 мин.

Новороссийск

12:30

1402 км.

22 ч. 0 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Новороссийск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Новороссийск

Информация о поезде 030С

Планируете поездку по маршруту Москва — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 030С. Этот поезд отправляется со станции Москва в 14:30 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 12:30. Вся дорога занимает 22 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 34 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 14030 руб.
  • стоимость купейного места – 138762 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 030С Москва - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

12 станций

Самая длинная остановка:

22 мин. – станция Ростов (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

14030 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 11

  1. Виктор

    Я диабетик. инвалид еду по соц путевке на лечение Имею жесткую диету. Могу ли я отказаться от покупки сухого пайка, который мне навязывают в обязательной форме???

    Ответить
  2. Елена

    22 июля 2019 года ехали из Москвы в Новороссийск. Хочется поблагодарить проводницу 12 вагона Сорокину Елену за теплое и внимательное отношение к пассажирам, добросовестное исполнение должностных обязанностей. На протяжении всего пути в вагоне всегда было чисто и комфортно, а в туалетных комнатах туалетная бумага и салфетки были до конца поездки (были приятно удивлены). А так же за долгие годы наших путешествий на поездах РЖД начальник поезда Мироквас Галина Викторовна лично интересовалась у пассажиров как проходит поездка. Спасибо за приятную поездку!!!!!

    Ответить
  3. Арсений

    Не знал по сравнительно небольшой цене можно будет поехать на поезде с таким комфортом с которым я столкнулся в поезде №030с, знаю на какой поезд буду покупать билет в следующий раз.

    Ответить
  4. Венера

    Хочу поблагодарить всех работников бригады проводников за отличную поездку. В такой чистоте еще ни разу на поезде не ездила. Приятный проводник. Все всегда расскажет и поможет. Хорошее обслуживание. Все бы так работали.

    Ответить
  5. Сергей Косов

    На первый взгляд неплохой вагон. Есть телевизор и wi-fi. Выдали чистое и свежее постельное белье. Неприятных запахов и грязи нет. Но в пути уровень сигнала падает. Интернет не грузит совсем!

    Ответить
  6. Алина

    Хороший поезд, все понравилось. Странно было увидеть сушку и воду в туалете в одном кране. Забавные нынче технологии пришли в народ. По чистоте тоже вопросов не было, все убрано и аккуратно. Завтрак не очень понравился. Поезду ставлю твердую 6 из 10.

    Ответить
  7. Вован

    Хотел выразить благодарность проводникам за их работу. Благодаря им комфорт поездки очень высокий.Спасибо!!

    Ответить
  8. Мария

    Я, как мама двух дочек, могу сказать, что путешествие на этом поезде не вызовет сильных затруднений. Детям 5 и 7 лет и вся поездка прошла очень хорошо. Очень сильно была удивлена высоким качеством посуды, в которой нам принесли чай. Девочкам тоже очень понравилось.

    Ответить
  9. Екатерина

    Ничего не могу плохого сказать по поводу проводников и новых вагонов за исключением лишь одного момента, который выделяется и довольно сильно. Дело в том, что старые вагоны были куда больше по размерам, чем эти новые. Безусловно в новых комфортнее, но места уже не хватает, особенно на втором ярусе. Если бы была возможность вернуть старые размеры купе при новых габаритах, было бы просто идеально.

    Ответить
  10. Коля

    Хорошая поездка и все прошло отлично

    Ответить
  11. Верунчик

    Спасибо за приятное и комфортное путешествие! Анне Алексеевне особенная благодарность.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 030С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн