Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 030С Москва — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 030С Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
16:55
17:00
181 км.
2 ч. 25 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:13
19:18
379 км.
4 ч. 43 мин.
Грязи
Воронежские
20:00
20:03
435 км.
5 ч. 30 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:26
21:31
540 км.
6 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:31
22:43
615 км.
8 ч. 1 мин.
Россошь
00:20
00:25
703 км.
9 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
05:38
06:00
1032 км.
15 ч. 8 мин.
Краснодар 1
09:06
09:23
1282 км.
18 ч. 36 мин.
Крымская
11:13
11:18
1360 км.
20 ч. 43 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
11:50
12:05
1388 км.
21 ч. 20 мин.
Новороссийск
12:30
1402 км.
22 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 11
Я диабетик. инвалид еду по соц путевке на лечение Имею жесткую диету. Могу ли я отказаться от покупки сухого пайка, который мне навязывают в обязательной форме???
22 июля 2019 года ехали из Москвы в Новороссийск. Хочется поблагодарить проводницу 12 вагона Сорокину Елену за теплое и внимательное отношение к пассажирам, добросовестное исполнение должностных обязанностей. На протяжении всего пути в вагоне всегда было чисто и комфортно, а в туалетных комнатах туалетная бумага и салфетки были до конца поездки (были приятно удивлены). А так же за долгие годы наших путешествий на поездах РЖД начальник поезда Мироквас Галина Викторовна лично интересовалась у пассажиров как проходит поездка. Спасибо за приятную поездку!!!!!
Не знал по сравнительно небольшой цене можно будет поехать на поезде с таким комфортом с которым я столкнулся в поезде №030с, знаю на какой поезд буду покупать билет в следующий раз.
Хочу поблагодарить всех работников бригады проводников за отличную поездку. В такой чистоте еще ни разу на поезде не ездила. Приятный проводник. Все всегда расскажет и поможет. Хорошее обслуживание. Все бы так работали.
На первый взгляд неплохой вагон. Есть телевизор и wi-fi. Выдали чистое и свежее постельное белье. Неприятных запахов и грязи нет. Но в пути уровень сигнала падает. Интернет не грузит совсем!
Хороший поезд, все понравилось. Странно было увидеть сушку и воду в туалете в одном кране. Забавные нынче технологии пришли в народ. По чистоте тоже вопросов не было, все убрано и аккуратно. Завтрак не очень понравился. Поезду ставлю твердую 6 из 10.
Хотел выразить благодарность проводникам за их работу. Благодаря им комфорт поездки очень высокий.Спасибо!!
Я, как мама двух дочек, могу сказать, что путешествие на этом поезде не вызовет сильных затруднений. Детям 5 и 7 лет и вся поездка прошла очень хорошо. Очень сильно была удивлена высоким качеством посуды, в которой нам принесли чай. Девочкам тоже очень понравилось.
Ничего не могу плохого сказать по поводу проводников и новых вагонов за исключением лишь одного момента, который выделяется и довольно сильно. Дело в том, что старые вагоны были куда больше по размерам, чем эти новые. Безусловно в новых комфортнее, но места уже не хватает, особенно на втором ярусе. Если бы была возможность вернуть старые размеры купе при новых габаритах, было бы просто идеально.
Хорошая поездка и все прошло отлично
Спасибо за приятное и комфортное путешествие! Анне Алексеевне особенная благодарность.