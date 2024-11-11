13:45
13 ч. 20 мин.
03:05
15
Маршрут следования поезда 035Ч Благовещенск — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белогорск
15:24
16:09
95 км.
1 ч. 39 мин.
Екатеринославка
17:21
17:23
170 км.
3 ч. 36 мин.
Завитая
18:03
18:04
207 км.
4 ч. 18 мин.
Бурея
18:43
18:44
249 км.
4 ч. 58 мин.
Архара
19:32
19:33
296 км.
5 ч. 47 мин.
Кундур-Хабаровский
20:55
20:56
356 км.
7 ч. 10 мин.
Облучье
21:41
21:56
380 км.
7 ч. 56 мин.
Известковая
22:41
22:42
416 км.
8 ч. 56 мин.
Биракан
22:58
22:59
428 км.
9 ч. 13 мин.
Теплое Озеро
23:13
23:14
439 км.
9 ч. 28 мин.
Бира
23:54
23:55
481 км.
10 ч. 9 мин.
Биробиджан
00:31
00:36
522 км.
10 ч. 46 мин.
Ин
01:30
01:31
590 км.
11 ч. 45 мин.
Хабаровск 1
03:05
683 км.
13 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый вечер! Нам попался очень хороший вагон и я была в восторге. Новый, чистый, проводник приветливая. Туалет тоже чистый и бумага на месте. Большое спасибо за такую хорошую поездку!
Неудобное время прибытия в Харабовск, и это единственное что мне не понравилось в этом поезде. Все остальное сделано как нужно.
Боже мой, что у вас было с туалетом! Не зайти! Такой ужасный запах стоял, что я думала, что кто-то там умер две недели назад и его забыли вынять!!!! Под конец поездки хотела сходить, но услышав эту дикую вонь – решила потерпеть и сходить на вокзале. ФУУУУ
Поездка прошла хорошо. Было чисто и уютно. Чай вкусный. Пол чистый. Одно удовольствие.
Проводница была очень вежливая и приветливая женщина, всю дорогу помогала нам при возникновении вопросов. Рекомендую этот поезд цена соответствует качеству.
Поездка прошла успешно. Спасибо за приятную компанию!