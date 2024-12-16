Маршрут следования поезда 046Х Шымкент — Павлодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Шымкент — Павлодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Шымкент
19:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Манкент
19:50
19:55
22 км.
0 ч. 30 мин.
Тюлькубас
21:08
21:13
60 км.
1 ч. 48 мин.
Боранды
22:19
22:21
102 км.
2 ч. 59 мин.
Тараз
23:42
00:02
158 км.
4 ч. 22 мин.
Луговая
01:37
01:47
269 км.
6 ч. 17 мин.
Шу
03:26
03:46
378 км.
8 ч. 6 мин.
Берлик 1
04:00
04:01
386 км.
8 ч. 40 мин.
Шыганак
06:09
06:12
546 км.
10 ч. 49 мин.
Мынарал
06:53
06:54
591 км.
11 ч. 33 мин.
Кашкантениз
07:37
07:38
634 км.
12 ч. 17 мин.
Сары-Шаган
08:11
08:26
673 км.
12 ч. 51 мин.
Акжолтай
09:13
09:14
732 км.
13 ч. 53 мин.
Каражингил
09:33
09:34
755 км.
14 ч. 13 мин.
Мойынты
10:08
10:11
795 км.
14 ч. 48 мин.
Киик
10:45
10:46
842 км.
15 ч. 25 мин.
Босага
11:23
11:24
883 км.
16 ч. 3 мин.
Донгал
11:40
11:41
903 км.
16 ч. 20 мин.
Акадыр
12:01
12:16
926 км.
16 ч. 41 мин.
Жарык
13:17
13:19
992 км.
17 ч. 57 мин.
Дария
13:43
13:44
1018 км.
18 ч. 23 мин.
Караганды
Пассажирская
14:57
15:40
1097 км.
19 ч. 37 мин.
Караганды
Сортировочная
16:07
16:22
1118 км.
20 ч. 47 мин.
Кокпекты
16:37
16:39
1125 км.
21 ч. 17 мин.
Нура
16:53
16:57
1137 км.
21 ч. 33 мин.
Мырза
17:08
17:12
1145 км.
21 ч. 48 мин.
Сарыбел
18:11
18:16
1199 км.
22 ч. 51 мин.
Аршалы
18:51
18:55
1243 км.
23 ч. 31 мин.
Нур-Султан 1
19:50
20:30
1306 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Сары-Оба
21:29
21:31
1355 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Еркеншилик
22:07
22:10
1395 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Едыге
22:40
22:42
1422 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Ерейментау
23:01
23:11
1434 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Коржункуль
23:41
23:43
1455 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Уленты
00:05
00:10
1477 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Обгонный Пункт 112км
00:32
00:33
1502 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Бозшаколь
00:48
01:01
1516 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Шидерты
01:31
01:41
1541 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Обгонный Пункт 116км
02:14
02:16
1570 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Екибастуз 1
02:41
03:01
1585 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Майкайын
03:31
03:33
1609 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Карасор
03:53
03:54
1624 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Калкаман
04:11
04:13
1639 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Таскудык
04:40
04:42
1669 км.
1 д. 9 ч. 20 мин.
Спутник
05:02
05:04
1685 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Жолкудук
05:23
05:25
1698 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Павлодар
05:45
1712 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
