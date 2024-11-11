Маршрут следования поезда 017М Москва — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:24
22:49
145 км.
2 ч. 24 мин.
Михайлов
23:29
23:31
189 км.
3 ч. 29 мин.
Павелец-Тульский
00:13
00:20
239 км.
4 ч. 13 мин.
Богоявленск
02:03
02:05
330 км.
6 ч. 3 мин.
Мичуринск
Уральский
02:45
03:31
371 км.
6 ч. 45 мин.
Никифоровка
03:58
04:00
390 км.
7 ч. 58 мин.
Тамбов 1
04:44
04:49
437 км.
8 ч. 44 мин.
Кирсанов
06:10
06:12
525 км.
10 ч. 10 мин.
Умет
06:34
06:36
543 км.
10 ч. 34 мин.
Тамала
06:58
07:00
562 км.
10 ч. 58 мин.
Вертуновская
07:23
07:25
585 км.
11 ч. 23 мин.
Ртищево 1
07:57
08:32
609 км.
11 ч. 57 мин.
Салтыковка
09:08
09:10
634 км.
13 ч. 8 мин.
Екатериновка
09:27
09:29
653 км.
13 ч. 27 мин.
Аткарск
10:12
10:14
702 км.
14 ч. 12 мин.
Татищево
10:54
10:56
748 км.
14 ч. 54 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:38
779 км.
15 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вайфай который должен был работать почти не работал. По чистоте – есть поезда и поаккуратнее. Поезд на 6 из 10 с натяжкой.
Общее впечатление от поездки осталось отличное! Ехала с дочкой в Саратов, она любит поезда. Проводники были приветливыми, туалет очень даже чистый (мне есть с чем сравнивать). 15 часов пролетели незаметно, хороший поезд.
Все понравилось! И соотношение цены с качеством, и вежливые улыбчивые проводницы! Сам вагон был в отличном состоянии, ни мусора, ни грязи, чистота и красота. -))) Проводники тоже всегда помогут, если будут вопросы. Единственное – было немного прохладно, когда ехали ночью.
Вагон СВ, одна розетка на двоих. Пришлось периодически отключать ноутбук, чтобы сосед подзарядил свой мобильный. Придумали бы хотя бы переходники, раз уж одна розетка, так чтобы хотя бы двое ей могли одновременно пользоваться!
Сын остался в восторге от поездки. Так уж получилось, что нам попалась одна и та же женщина проводник, когда мы ехали туда и обратно)))))) Забавно! В вагоне чисто и аккуратно. Было приятно ехать!!!