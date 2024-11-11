Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 098Ч Псков — Москва.
Маршрут следования поезда 098Ч Псков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Карамышево
23:13
23:15
24 км.
0 ч. 28 мин.
Порхов
23:48
23:53
69 км.
1 ч. 3 мин.
Дно
00:18
00:41
95 км.
1 ч. 33 мин.
Морино
01:06
01:08
119 км.
2 ч. 21 мин.
Волот
01:27
01:29
140 км.
2 ч. 42 мин.
Старая Русса
02:00
02:10
178 км.
3 ч. 15 мин.
Парфино
02:28
02:38
194 км.
3 ч. 43 мин.
Пола
02:54
03:09
206 км.
4 ч. 9 мин.
Лычково
03:47
03:58
239 км.
5 ч. 2 мин.
Валдай
05:04
05:15
289 км.
6 ч. 19 мин.
Бологое-Московское
06:13
06:40
338 км.
7 ч. 28 мин.
Вышний Волочек
07:16
07:32
381 км.
8 ч. 31 мин.
Спирово
07:56
07:57
413 км.
9 ч. 11 мин.
Лихославль
10:16
10:18
456 км.
11 ч. 31 мин.
Тверь
10:55
10:58
497 км.
12 ч. 10 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
13:15
657 км.
14 ч. 30 мин.
