Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 080Ч Калининград — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
08:30
1 д. 0 ч. 36 мин.
09:06
19
Маршрут следования поезда 080Ч Калининград — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калининград — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калининград Южный
Пассажирский
08:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гвардейск
09:01
09:03
37 км.
0 ч. 31 мин.
Черняховск
09:38
09:43
85 км.
1 ч. 8 мин.
Гусев
10:03
10:05
109 км.
1 ч. 33 мин.
Нестеров
10:26
10:28
133 км.
1 ч. 56 мин.
Чернышевское
10:40
11:20
143 км.
2 ч. 10 мин.
Гудогай
17:11
17:51
346 км.
8 ч. 41 мин.
Сморгонь
18:14
18:16
379 км.
9 ч. 44 мин.
Молодечно
18:43
18:59
414 км.
10 ч. 13 мин.
Крулевщизна
20:10
20:12
513 км.
11 ч. 40 мин.
Полоцк
21:23
21:55
594 км.
12 ч. 53 мин.
Летцы
22:51
22:52
672 км.
14 ч. 21 мин.
Витебск
23:14
23:43
688 км.
14 ч. 44 мин.
Невель 2
01:17
01:19
780 км.
16 ч. 47 мин.
Новосокольники
02:24
02:53
818 км.
17 ч. 54 мин.
Сущево
04:03
04:04
893 км.
19 ч. 33 мин.
Дно
05:14
05:34
983 км.
20 ч. 44 мин.
Батецкая
06:49
06:51
1076 км.
22 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
09:06
1217 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
