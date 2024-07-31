Как купить билеты на поезд?

Внимание!

Уведомляем Вас о том, что ООО «Аэроэкспресс» не осуществляет перевозки из/в Аэропорт Внуково.

Уточните стоимость билета и забронируйте места

Наш сервис предназначен для быстрого оформления билетов на ЖД поезда через интернет. Выбрав подходящий вариант поезда, вагона и места, укажите свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф и номер бонусной карты (при наличии). Будьте внимательны при заполнении личных данных, поскольку они указываются в билете и проверяются проводником при посадке.Далее укажите номер телефона и адрес электронной почты — на нее поступит информация о заказе. Останется выбрать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и оформить проездной документ. Ваш электронный билет будет доступен в личном кабинете сразу после оплаты. Можно распечатать или сохранить на мобильном — при посадке проводнику достаточно показать QR-код.Покупая железнодорожные билеты онлайн, каждый пассажир обращает внимание на наличие мест, расписание и стоимость. Сервис учитывает эти параметры. Определившись с маршрутом, на новой странице вы увидите доступные вагоны и наличие свободных мест. Выбрать место можно по графической схеме вагона или дополнительным параметрам (класс обслуживания, ярус, номер вагона, диапазон мест). Одновременно можно сравнить цены на представленные типы вагонов: плацкартные, купейные, СВ. Учтите, цена за жд билет разнится в зависимости от типа вагона, места и возраста пассажиров. Например, дети до 12 лет путешествуют в поездах по льготному тарифу.