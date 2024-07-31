Как купить билеты на поезд?Наш сервис предназначен для быстрого оформления билетов на ЖД поезда через интернет. Выбрав подходящий вариант поезда, вагона и места, укажите свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф и номер бонусной карты (при наличии). Будьте внимательны при заполнении личных данных, поскольку они указываются в билете и проверяются проводником при посадке.
Далее укажите номер телефона и адрес электронной почты — на нее поступит информация о заказе. Останется выбрать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и оформить проездной документ. Ваш электронный билет будет доступен в личном кабинете сразу после оплаты. Можно распечатать или сохранить на мобильном — при посадке проводнику достаточно показать QR-код.
Внимание!
Уведомляем Вас о том, что ООО «Аэроэкспресс» не осуществляет перевозки из/в Аэропорт Внуково.