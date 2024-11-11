Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут поезда 100Ч Брянск — Москва.
Продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 100Ч Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
23:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
01:52
02:45
109 км.
1 ч. 58 мин.
Калуга
Сергиев Скит
03:43
03:59
181 км.
3 ч. 49 мин.
Москва
Киевский Вокзал
06:40
343 км.
6 ч. 46 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Брянск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Грязный вонючий убогий вагон времен СССР а то и еще раньше! Зато стоимость билетов просто @#$еть какая! Фу …. Слов нет. Одни эмоции. Никогда больше на этом говне не поеду.
Добрый день. Сейчас этот поезд не блещет комфортом почему-то убрали комфортабельные фирменные вагоны, в которых еще кое-как можно было передвигаться. А сейчас тут просто невозможно ехать.
Привет. Хочу написать отзыв про свою поездку. Ехала я в купе и очень сильно поначалу разочаровалась, когда увидела что я там единственная женщина. Не понимаю, нельзя что ли как-то разделять отдельно купе по гендерному признаку? К счастью все прошло хорошо, я думала поездка будет хуже. Но все же – обратите на это внимание.
Староват но едет. Пользуюсь этим поездом не в первый раз, так как по работе приходится часто передвигаться в этом направлении.
Добрый день! Чудесная поездка! Хочу выразить свою отдельную благодарность Евгении (нашей проводнице) за гостеприимство и создание правильной атмосферы!!!