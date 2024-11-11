Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 102М Москва — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 102М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
17:06
17:11
181 км.
2 ч. 26 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:28
19:30
379 км.
4 ч. 48 мин.
Грязи
Воронежские
20:14
20:17
435 км.
5 ч. 34 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:41
21:46
540 км.
7 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:47
22:59
615 км.
8 ч. 7 мин.
Россошь
00:30
00:35
703 км.
9 ч. 50 мин.
Ростов
Главный
05:46
06:10
1032 км.
15 ч. 6 мин.
Туапсе
11:29
11:32
1382 км.
20 ч. 49 мин.
Лазаревская
12:10
12:15
1409 км.
21 ч. 30 мин.
Сочи
13:17
13:23
1457 км.
22 ч. 37 мин.
Хоста
13:41
13:43
1470 км.
23 ч. 1 мин.
Адлер
13:54
1478 км.
23 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Недавно приехал с командировки, вместо самолёта предпочёл поехать на поезде, не чуть не пожалел, хоть поездка и заняла некоторое время, зато с комфортом и чистотой, персонал дружелюбен
Спокойно пользуюсь услугой данного поезда, так как проверено не раз. Сервис конечно на отличном уровне. Проводники подготовленные, улыбчивые и отзывчивые. Поезд технически оснащен будь здоров. Приятно на таком поезде ехать на отдых.
Отличный вагон и очень доброжелательный проводник. В купе очень чисто и уютно. Кресла комфортные и удобные. Есть душ и биотуалеты. Питание вкусное и достаточно разнообразное. Но выспаться не удалось. Очень шумно! Постоянно что-то звенит и вибрирует.
Очень хороший поезд и проводник. Нас обслуживала Любовь Викторовна (Или Валерьевна?) и вообще не подкопаешься. Очень заботливая и старательная девушка. Выпишите ей премию.
РЖД стала рулить по полной! Раньше было допотопное Г*** которое еле ползло по рельсам. Сейчас же все налаживаться стало. Новые вагоны. Нанотехнологии. Проводницы не толстые тетки, которые всем недовольны. Мир улучшается.
Впечатления от поездки у меня в основном положительные. В вагоне было очень чисто. С окон не дуло. Я бы только сделала немного шире места в плацкарте потому что лавочки слишком узкие и немного неудобно сидеть.
Чисто и прекрасно! НО! Было жутко холодно ночью. Просто невыносимо! Пришлось не просто одеялом укрыться, а еще и курткой наверх. А и то не особо помогало! Прошу руководство обратить на это особое внимание.
Очень комфортные купе! Широкие и уютные. Я очень довольна и благодарна проводникам за уровень сервиса, который был однозначно на высоте. Однозначно поеду на нем еще.