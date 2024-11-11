Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 102С Адлер — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 102С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
21:07
21:09
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:28
21:35
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лазаревская
22:37
22:40
69 км.
1 ч. 42 мин.
Туапсе
23:18
23:21
96 км.
2 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
04:45
05:06
446 км.
7 ч. 50 мин.
Россошь
10:21
10:26
775 км.
13 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:53
12:05
863 км.
14 ч. 58 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:59
13:04
938 км.
16 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
14:41
14:44
1043 км.
17 ч. 46 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:26
15:28
1099 км.
18 ч. 31 мин.
Рязань 2
17:47
17:52
1297 км.
20 ч. 52 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:15
1478 км.
23 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Добрый день! Хочу в поездку в Москву из Адлера взять свой автомобиль, есть ли такая возможность ,куда можно в Адлере обратиться Благодарю за ответ
Премиум есть премиум!!!! Поезд ИДЕАЛЬНЫЙ. Зарядки для телефонов, под ними расположены сетки для держателей самих телефонов, чтобы они не упали и не разбились.
Поезд супер комфортный. Не пожалел денег и решил на нем поехать обратно в Москву. И я нисколько не желаю за этот выбор. У нас была очень приятная девушка Виктория проводником. Я в таком комфорте впервые ехал. Советую хотя бы раз попробовать прокатиться.
Хотела проехать на поезде с хорошим сервисом, а по итогу оказалась в каком-то дополнительном обычном вагоне, где комфортом даже и не пахло совсем. Крайне недовольна и разочарована по итогу.
Вообще все классно прошло! Санузел был чистым, проводница приветливая и работала на совесть. Что не понравилось – так то что места для багажа было мало под сиденьем.
Замечательный состав. Довез до Москвы без проблем.
Супер! Поезд уютный, вагон новый и оборудован всем необходимым. Вагон шел ровно по рельсам и почти не болтался (только на отдельных участках, наверное рельсы плохие были). В наличии были 2 розетки для подзарядки телефона. Если сравнить с тем, что ездило лет 10 назад – то просто небо и земля. Очень довольна осталась.