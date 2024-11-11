Поезд 104В Москва — Адлер (Москва – Адлер)

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 104В Москва — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:40

Москва

23 ч. 44 мин.

10:24

Адлер

15

Маршрут следования поезда 104В Москва — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

10:40

0 км.

0 ч. 0 мин.

Рязань 2

12:50

5 мин.

12:55

181 км.

2 ч. 10 мин.

Мичуринск
Воронежский

15:07

3 мин.

15:10

379 км.

4 ч. 27 мин.

Грязи
Воронежские

15:52

3 мин.

15:55

435 км.

5 ч. 12 мин.

Придача
Воронеж-Южный

17:32

5 мин.

17:37

540 км.

6 ч. 52 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

18:41

5 мин.

18:46

615 км.

8 ч. 1 мин.

Россошь

20:19

5 мин.

20:24

703 км.

9 ч. 39 мин.

Ростов
Главный

01:39

15 мин.

01:54

1032 км.

14 ч. 59 мин.

Краснодар 1

05:10

8 мин.

05:18

1282 км.

18 ч. 30 мин.

Горячий Ключ

06:07

25 мин.

06:32

1324 км.

19 ч. 27 мин.

Туапсе

07:56

3 мин.

07:59

1385 км.

21 ч. 16 мин.

Лазаревская

08:37

5 мин.

08:42

1412 км.

21 ч. 57 мин.

Сочи

09:43

8 мин.

09:51

1460 км.

23 ч. 3 мин.

Хоста

10:09

2 мин.

10:11

1473 км.

23 ч. 29 мин.

Адлер

10:24

1481 км.

23 ч. 44 мин.

Информация о поезде 104В

Планируете поездку по маршруту Москва — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 104В. Этот поезд отправляется со станции Москва в 10:40 и прибывает на конечную станцию Адлер в 10:24. Вся дорога занимает 23 ч. 44 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 32 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 10376 руб.
  • стоимость купейного места – 45502 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 104В Москва - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

15 станций

Самая длинная остановка:

25 мин. – станция Горячий Ключ

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

10376 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 10

  1. светлана

    почему нет в продаже билетов на 104 поезд Москва-Адлер на 21 октября？

  2. Анна

    Добрый день! Хочу выразить особую признательность и благодарность начальнику поезда 104 Москва - Адлер двухэтажный, Кошманову Михаилу Николаевичу и проводникам 6-го вагона Авдеенко Елене и Альберту (к сожалению, фамилии не узнала), которые очень помогли нам и поддержали нашу семью во время поездки 22.08.2019. Дело в том, что как раз на этом поезде мы ехали со ст. Лазаревская до ст. Горячий Ключ - "догоняли" свой 036 поезд Санкт - Петербург - Адлер. Это люди, прежде всего, спецы своего дела, внимательны, тактичны, готовые прийти на помощь. Не буду заострять внимание на подробностях, скажу одно, с такими профессионалами проделанный путь будет интересен, в комфортных условиях и без негативных последствий. Спасибо . Семья Алпатовых.

  3. Егор

    Купил билеты на данные поезд, ехал с комфортом от Москвы до Воронежа, обычно летаю на самолёте, по обстоятельствами пришлось воспользоваться поездом не чуть не пожалел об этом.

  4. Роман

    Любимое направление и любимый поезд. Сколько раз на нем ездил и не вспомню. Но в последнее время поездка радует. Сервис на высшем уровне. Чисто и главное проводники совсем другие стали. В общем сервис на отлично.

  5. оля

    Ездила с детьми – им очень понравился двухэтажный поезд!!! Проводницы тоже хорошо ладили с детьми, шутили и заигрывали. Поездка оставила только приятные впечатления. Поезд чистый и аккуратный. Еда тоже вкусная.

  6. Олег

    Хороший современный поезд, начальник поезда очень четкий мужик.

  7. Алиса Степановна

    Неудобства были только в том, что маловато места и довольно узкие полки в вагоне. Если вы имеете не маленькие габариты, то вам будет сложно там поместиться. Проводники вообще молодцы, ничего плохого в их сторону сказать не могу.

  8. Лиза

    Проводник приколист, постоянно нас с подружкой стебал))))) Поезд очень клевый! И чистый и впервые удалось проехаться на двухэтажном составе, до этого ни разу не каталась на таком)))

  9. Артур

    НЕ везет – так с детства! У всех нормальные вагоны – мне попался ЕДИНСТВЕННЫЙ старый вагон в составе. Ну что да вашу мать несправедливость!!!

  10. Екатерина Павловна

    Было очень неудобно ехать на втором этаже на верхнем месте. Места очень мало. Да и внизу тоже не фонтан, но все же больше. Этот поезд проектировали под китайцев, как сказал мой муж.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
