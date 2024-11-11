Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 104В Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
12:50
12:55
181 км.
2 ч. 10 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:07
15:10
379 км.
4 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
15:52
15:55
435 км.
5 ч. 12 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:32
17:37
540 км.
6 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:41
18:46
615 км.
8 ч. 1 мин.
Россошь
20:19
20:24
703 км.
9 ч. 39 мин.
Ростов
Главный
01:39
01:54
1032 км.
14 ч. 59 мин.
Краснодар 1
05:10
05:18
1282 км.
18 ч. 30 мин.
Горячий Ключ
06:07
06:32
1324 км.
19 ч. 27 мин.
Туапсе
07:56
07:59
1385 км.
21 ч. 16 мин.
Лазаревская
08:37
08:42
1412 км.
21 ч. 57 мин.
Сочи
09:43
09:51
1460 км.
23 ч. 3 мин.
Хоста
10:09
10:11
1473 км.
23 ч. 29 мин.
Адлер
10:24
1481 км.
23 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 10
почему нет в продаже билетов на 104 поезд Москва-Адлер на 21 октября？
Добрый день! Хочу выразить особую признательность и благодарность начальнику поезда 104 Москва - Адлер двухэтажный, Кошманову Михаилу Николаевичу и проводникам 6-го вагона Авдеенко Елене и Альберту (к сожалению, фамилии не узнала), которые очень помогли нам и поддержали нашу семью во время поездки 22.08.2019. Дело в том, что как раз на этом поезде мы ехали со ст. Лазаревская до ст. Горячий Ключ - "догоняли" свой 036 поезд Санкт - Петербург - Адлер. Это люди, прежде всего, спецы своего дела, внимательны, тактичны, готовые прийти на помощь. Не буду заострять внимание на подробностях, скажу одно, с такими профессионалами проделанный путь будет интересен, в комфортных условиях и без негативных последствий. Спасибо . Семья Алпатовых.
Купил билеты на данные поезд, ехал с комфортом от Москвы до Воронежа, обычно летаю на самолёте, по обстоятельствами пришлось воспользоваться поездом не чуть не пожалел об этом.
Любимое направление и любимый поезд. Сколько раз на нем ездил и не вспомню. Но в последнее время поездка радует. Сервис на высшем уровне. Чисто и главное проводники совсем другие стали. В общем сервис на отлично.
Ездила с детьми – им очень понравился двухэтажный поезд!!! Проводницы тоже хорошо ладили с детьми, шутили и заигрывали. Поездка оставила только приятные впечатления. Поезд чистый и аккуратный. Еда тоже вкусная.
Хороший современный поезд, начальник поезда очень четкий мужик.
Неудобства были только в том, что маловато места и довольно узкие полки в вагоне. Если вы имеете не маленькие габариты, то вам будет сложно там поместиться. Проводники вообще молодцы, ничего плохого в их сторону сказать не могу.
Проводник приколист, постоянно нас с подружкой стебал))))) Поезд очень клевый! И чистый и впервые удалось проехаться на двухэтажном составе, до этого ни разу не каталась на таком)))
НЕ везет – так с детства! У всех нормальные вагоны – мне попался ЕДИНСТВЕННЫЙ старый вагон в составе. Ну что да вашу мать несправедливость!!!
Было очень неудобно ехать на втором этаже на верхнем месте. Места очень мало. Да и внизу тоже не фонтан, но все же больше. Этот поезд проектировали под китайцев, как сказал мой муж.