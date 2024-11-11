Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 104Ж Адлер — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 104Ж Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
18:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
19:02
19:04
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
19:23
19:32
21 км.
0 ч. 32 мин.
Лазаревская
20:34
20:37
69 км.
1 ч. 43 мин.
Туапсе
21:15
21:18
96 км.
2 ч. 24 мин.
Горячий Ключ
22:40
22:45
157 км.
3 ч. 49 мин.
Краснодар 1
23:35
23:43
199 км.
4 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
02:52
03:13
449 км.
8 ч. 1 мин.
Россошь
08:31
08:35
778 км.
13 ч. 40 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:02
10:06
866 км.
15 ч. 11 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:01
11:06
941 км.
16 ч. 10 мин.
Грязи
Воронежские
12:41
12:46
1046 км.
17 ч. 50 мин.
Мичуринск
Воронежский
13:28
13:33
1102 км.
18 ч. 37 мин.
Рязань 2
15:53
15:58
1300 км.
21 ч. 2 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:25
1481 км.
23 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поезд отличный, не думал что поездка на поезде может быть настолько комфортной, вежливый персонал и тихие и дружелюбные соседи, поездка прошла незаметно.
Всё отлично! Поездка прошла по высшему классу. Туалеты комфортабельные. Мыло, туалетная бумага и всё остальное в наличии. При необходимости можно спросить у проводников. Они доложат. Есть кондиционер, работает отлично. Так что всё супер!
Купе в отличном состоянии. Очень чисто и уютно. Стол и окно в идеальном порядке. Туалеты комфортабельные. Заходить точно не страшно) Приятно удивило отношение проводников. Очень внимательные и вежливые. Все услуги предлагают ненавязчиво. Любую помощь оказывают быстро. Респект!
Жаль что нет возможности регулировать работу кондиционера, поэтому то жарко, то холодно. В другом поезде была такая возможность было очень удобно. Проводники хорошо знают свою работу и работают на совесть. Если бы не кондишн – я была бы полностью довольна поездкой.
Всем привет. Благодарю всех работников поезда за хорошее оказание услуг. Поездкой доволен вполне и могу рекомендовать этот поезд. В туалете было идеально чисто, что всегда является прямым показателем того, что все персонал занимается делом.
У нас в 4 вагоне был просто ИДЕАЛЬНЫЙ (не побоюсь этого слова) проводник!!!! Я такого сервиса ни разу не получала. 10 из 10!!! Супер!!! Звали его Игорь!!! Пожалуйста выпишите ему премию!
Мало места на верхних полках. Сами купе меньше стали и места для багажа мало. Если это не смущает то все будет ок.
Добрый вечер. Поездкой я очень довольна. Единственное неудобство оказывал большой ящик, который занимал часть купе и у нас было очень мало места для вещей. Купе было крайним, что там было внутри я не знаю. Но хотелось бы чтобы о таком предупреждали на этапе покупки билетов где-то указывали.