Маршрут следования поезда 107М Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балабаново
18:39
18:41
84 км.
1 ч. 24 мин.
Калуга
Сергиев Скит
19:47
19:50
162 км.
2 ч. 32 мин.
Сухиничи
Главные
20:45
21:15
234 км.
3 ч. 30 мин.
Думиничи
21:39
21:41
258 км.
4 ч. 24 мин.
Брянск Орловский
22:40
343 км.
5 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Стоимость билета просто зашкаливает. За такие деньги мне должны Дом пириньон подавать с доставкой прямо к месту. Вообще не понимаю, как жить дальше. С такими таксами на перевозки скоро пешком будем ходить.
Общее впечатление от поезда ужас. Потому что сел во время дороги телефон – хотел его подзарядить, а оказалось что розеток-то нет. Пошел искать – нашел около проводника. Розетку и очередь в 3 человека на эту подзарядку. Двадцать первый век а толку ноль
Спасибо нашей проводнице Ирине, которая очень ответственно относилась к своей работе. Благодарю также начальника поезда и всех, кто участвует в перевозке)
Благодарю за приятную поездку, нам все понравилось. Ехала с сыном, который всю дорогу рассматривал то, что проезжали в окне. Проводница умеет общаться с детьми и прекрасно себя показала! Я очень довольна поездкой.
Я понимаю, что за всем невозможно уследить и бывают моменты, когда что-то забыл. Но как можно за всю дорогу так и не принести мыло в туалет!? Я сделала замечание в самом начале поездки. Так мало того, что в туалете воняет, видно что редко убираются, так еще и руки помыт нечем. Мне с собой мыло возить что-ли?