Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 108М Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Думиничи
17:32
17:34
85 км.
1 ч. 2 мин.
Сухиничи
Главные
17:55
18:25
109 км.
1 ч. 25 мин.
Калуга
Сергиев Скит
19:18
19:21
181 км.
2 ч. 48 мин.
Балабаново
20:21
20:23
259 км.
3 ч. 51 мин.
Москва
Киевский Вокзал
21:45
343 км.
5 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Могу сказать так – чай вкусны, довезли без повреждений и казусов))) Но вообще, если сравнить с другими поездами, то конечно этот нуждается в реконструкции. Проводница под конец поездки была не в духе, может обидел кто – не знаю.
Я очень высоко оцениваю работу проводницы. Вежливая, вышколенная, держит осанку, общается очень учтиво. Словом, я такого общения давно не встречала в поездах. Белье было подано белоснежное, что также идет в плюс.
Всем привет! Поездка прошла хорошо. Понравилось всё! Кроме проводника, который был какой-то недовольный и очень неохотно выполнял свою работу. Мне вообще показалось, что он после грандиозной пьянки вышел на работу и вообще ничего от этой жизни не хотел, кроме рассола и кроватки. Глаза красные, лицо подпухшее… Или не спал несколько суток, или бухал)))
Если по факту смотреть – грязновато. На окнах пальцем провел – там такой слой грязи, что по ощущениям месяцев 10 не убирались. Не может столько грязи за неделю даже собраться. А из этого следует, что так себе персонал.
В туалете был неприятный запах. Вагон просто убитый в конец. Его можно использовать для перевозки скота, но никак не людей. Я еще брала купе и офигела от того, что у них за купе.