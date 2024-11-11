Поезд 110Н Рубцовск — Омск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:55

Рубцовск

20 ч. 0 мин.

07:55

Омск

29

Маршрут следования поезда 110Н Рубцовск — Омск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Рубцовск — Омск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Рубцовск

11:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мамонтово

12:21

1 мин.

12:22

29 км.

0 ч. 26 мин.

Озимая

12:38

2 мин.

12:40

43 км.

0 ч. 43 мин.

За Урожай

12:52

1 мин.

12:53

57 км.

0 ч. 57 мин.

Поспелиха

13:04

6 мин.

13:10

67 км.

1 ч. 9 мин.

Хлопуново

13:22

1 мин.

13:23

81 км.

1 ч. 27 мин.

Шипуново

13:44

18 мин.

14:02

105 км.

1 ч. 49 мин.

Алейская

14:40

20 мин.

15:00

152 км.

2 ч. 45 мин.

Топчиха

15:39

7 мин.

15:46

193 км.

3 ч. 44 мин.

Калманка

16:21

5 мин.

16:26

228 км.

4 ч. 26 мин.

Барнаул

17:04

70 мин.

18:14

266 км.

5 ч. 9 мин.

Алтайская

18:32

5 мин.

18:37

278 км.

6 ч. 37 мин.

Ларичиха

19:50

2 мин.

19:52

350 км.

7 ч. 55 мин.

Сузун

20:31

5 мин.

20:36

399 км.

8 ч. 36 мин.

Камень-На-Оби

21:30

18 мин.

21:48

465 км.

9 ч. 35 мин.

Световская

22:26

5 мин.

22:31

507 км.

10 ч. 31 мин.

Панкрушиха

22:54

5 мин.

22:59

532 км.

10 ч. 59 мин.

Урываево

23:20

5 мин.

23:25

558 км.

11 ч. 25 мин.

Хабары

23:41

5 мин.

23:46

570 км.

11 ч. 46 мин.

Краснозерское

00:07

5 мин.

00:12

597 км.

12 ч. 12 мин.

Зубково

00:40

5 мин.

00:45

637 км.

12 ч. 45 мин.

Карасук 1

01:20

45 мин.

02:05

675 км.

13 ч. 25 мин.

Мынкуль

03:25

2 мин.

03:27

768 км.

15 ч. 30 мин.

Валиханово

04:10

2 мин.

04:12

821 км.

16 ч. 15 мин.

Иртышское

05:03

30 мин.

05:33

881 км.

17 ч. 8 мин.

Любовка

06:05

2 мин.

06:07

921 км.

18 ч. 10 мин.

Жатва

06:31

2 мин.

06:33

953 км.

18 ч. 36 мин.

Стрела

06:58

2 мин.

07:00

987 км.

19 ч. 3 мин.

Омск
Пассажирский

07:55

1032 км.

20 ч. 0 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Рубцовск → Омск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Рубцовск и Омск

Информация о поезде 110Н

Планируете поездку по маршруту Рубцовск — Омск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 110Н. Этот поезд отправляется со станции Рубцовск в 11:55 и прибывает на конечную станцию Омск в 07:55. Вся дорога занимает 20 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1947 руб.
  • стоимость купейного места – 7817 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 110Н Рубцовск - Омск: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

29 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Барнаул

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1947 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Татьяна Ивановна

    Очень удобный и хороший поезд, мне все понравилось. Спасибо большое проводнице Ольге за профессионализм и отличное выполнение своих обязанностей.

    Ответить
  2. Стас

    Ночью было прохладно ехать, что не доставляло большего удовольствия. На мой взгляд цена билета завышена. Поезд столько не стоит.

    Ответить
  3. Галя из Воронежа

    Всем привет! Ехали в Омск во 2 вагоне и у нас не работали розетки. Как проводница сказала – это всегда так было. То есть они всегда были и никогда не работали. Рзрядился телефон, спасибо соседу что дал павербанк и я смогла позвонить встречающим.

    Ответить
  4. Даша Володина

    Обслуживание никакое в прямом смысле. Потому что за всю дорогу я видела проводницу только когда заходили и когда уже выходили. И все. Вот вам и хваленое гостеприимство поездов. Начиталась отзывов что такие уже хорошие проводницы, проверила. Никакие.

    Ответить
  5. Борис

    Было отлично. Никто во время поездки не дергал, туалет работал исправно и даже не противно было в него ходить. Бумага и мыло были на месте. Постельное белье выдали тоже ничего. В целом на 4 из 5.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 110Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
