Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 110Н Рубцовск — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рубцовск — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рубцовск
11:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мамонтово
12:21
12:22
29 км.
0 ч. 26 мин.
Озимая
12:38
12:40
43 км.
0 ч. 43 мин.
За Урожай
12:52
12:53
57 км.
0 ч. 57 мин.
Поспелиха
13:04
13:10
67 км.
1 ч. 9 мин.
Хлопуново
13:22
13:23
81 км.
1 ч. 27 мин.
Шипуново
13:44
14:02
105 км.
1 ч. 49 мин.
Алейская
14:40
15:00
152 км.
2 ч. 45 мин.
Топчиха
15:39
15:46
193 км.
3 ч. 44 мин.
Калманка
16:21
16:26
228 км.
4 ч. 26 мин.
Барнаул
17:04
18:14
266 км.
5 ч. 9 мин.
Алтайская
18:32
18:37
278 км.
6 ч. 37 мин.
Ларичиха
19:50
19:52
350 км.
7 ч. 55 мин.
Сузун
20:31
20:36
399 км.
8 ч. 36 мин.
Камень-На-Оби
21:30
21:48
465 км.
9 ч. 35 мин.
Световская
22:26
22:31
507 км.
10 ч. 31 мин.
Панкрушиха
22:54
22:59
532 км.
10 ч. 59 мин.
Урываево
23:20
23:25
558 км.
11 ч. 25 мин.
Хабары
23:41
23:46
570 км.
11 ч. 46 мин.
Краснозерское
00:07
00:12
597 км.
12 ч. 12 мин.
Зубково
00:40
00:45
637 км.
12 ч. 45 мин.
Карасук 1
01:20
02:05
675 км.
13 ч. 25 мин.
Мынкуль
03:25
03:27
768 км.
15 ч. 30 мин.
Валиханово
04:10
04:12
821 км.
16 ч. 15 мин.
Иртышское
05:03
05:33
881 км.
17 ч. 8 мин.
Любовка
06:05
06:07
921 км.
18 ч. 10 мин.
Жатва
06:31
06:33
953 км.
18 ч. 36 мин.
Стрела
06:58
07:00
987 км.
19 ч. 3 мин.
Омск
Пассажирский
07:55
1032 км.
20 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень удобный и хороший поезд, мне все понравилось. Спасибо большое проводнице Ольге за профессионализм и отличное выполнение своих обязанностей.
Ночью было прохладно ехать, что не доставляло большего удовольствия. На мой взгляд цена билета завышена. Поезд столько не стоит.
Всем привет! Ехали в Омск во 2 вагоне и у нас не работали розетки. Как проводница сказала – это всегда так было. То есть они всегда были и никогда не работали. Рзрядился телефон, спасибо соседу что дал павербанк и я смогла позвонить встречающим.
Обслуживание никакое в прямом смысле. Потому что за всю дорогу я видела проводницу только когда заходили и когда уже выходили. И все. Вот вам и хваленое гостеприимство поездов. Начиталась отзывов что такие уже хорошие проводницы, проверила. Никакие.
Было отлично. Никто во время поездки не дергал, туалет работал исправно и даже не противно было в него ходить. Бумага и мыло были на месте. Постельное белье выдали тоже ничего. В целом на 4 из 5.