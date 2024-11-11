Маршрут следования и продажа билетов
19 ч. 13 мин.
09:38
17
Маршрут следования поезда 112Й Набережные Челны (ст. Круглое Поле) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Набережные Челны (ст. Круглое Поле) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Круглое Поле
14:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Набережные Челны
14:38
14:48
8 км.
0 ч. 13 мин.
Менделеевск
15:14
15:16
31 км.
0 ч. 49 мин.
Агрыз
17:01
17:58
114 км.
2 ч. 36 мин.
Можга
18:48
18:50
164 км.
4 ч. 23 мин.
Кизнер
19:37
19:39
210 км.
5 ч. 12 мин.
Вятские Поляны
20:22
20:24
240 км.
5 ч. 57 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
22:23
22:28
368 км.
7 ч. 58 мин.
Зеленый Дол
23:06
23:08
400 км.
8 ч. 41 мин.
Урмары
23:51
23:52
442 км.
9 ч. 26 мин.
Канаш
00:26
00:40
477 км.
10 ч. 1 мин.
Шумерля
01:37
01:39
544 км.
11 ч. 12 мин.
Сергач
02:26
02:28
601 км.
12 ч. 1 мин.
Навашино
05:02
05:04
808 км.
14 ч. 37 мин.
Муром 1
05:18
05:20
819 км.
14 ч. 53 мин.
Вековка
06:17
06:43
895 км.
15 ч. 52 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:38
1094 км.
19 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Большое спасибо за хорошее обслуживание. Давно не ездила в такой приятной обстановке. Проводница буквально окружила заботой настолько, что я почувствовала себя какой-то вип персоной!!!)))))
Один недостаток – это кондиционер. Он дует и когда я ехала с ребенком, то даже не замечала этого особо. Но вот после поездки на следующий день и у меня и у нее горло, сопли и простыли. Ночью немного было прохладно, но не сильно.
Как только сел заметил, что как-то неприятно пахнет. Оказалось на верхней полке предыдущие пассажиры оставили свои грязные вонючие носки, которые распространяли свой запах на все купе. Понятное дело если бы убирались то убрали бы их. Видно что убираются редко.
Не покупайте места в сидячем вагоне!!!!!!!!!!!!!! Нечего тут экономить. Сидения просто невозможные. Я на табуретке бы ехала более комфортно чем на этом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По дороге несколько раз убирались, так что все было хорошо. Туалеты чистые. Единственное что не удовлетворило – это кофе. Отвратительный.
Спасибо за поездку. Проводник был обходительным молодым человеком. Состав прибыл на мою станцию почти без опоздания.