Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 112М Москва — Набережные Челны (ст. Круглое Поле) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Набережные Челны (ст. Круглое Поле) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вековка
19:54
20:22
199 км.
3 ч. 39 мин.
Муром 1
21:17
21:19
275 км.
5 ч. 2 мин.
Навашино
21:36
21:38
286 км.
5 ч. 21 мин.
Арзамас 2
22:57
22:59
391 км.
6 ч. 42 мин.
Бобыльская
23:26
23:27
416 км.
7 ч. 11 мин.
Сергач
00:38
00:40
496 км.
8 ч. 23 мин.
Пильна
01:07
01:09
522 км.
8 ч. 52 мин.
Шумерля
01:33
01:35
553 км.
9 ч. 18 мин.
Канаш
02:31
02:44
620 км.
10 ч. 16 мин.
Урмары
03:19
03:21
655 км.
11 ч. 4 мин.
Зеленый Дол
04:08
04:10
697 км.
11 ч. 53 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
04:52
05:00
729 км.
12 ч. 37 мин.
Вятские Поляны
06:59
07:01
857 км.
14 ч. 44 мин.
Кизнер
07:44
07:46
887 км.
15 ч. 29 мин.
Можга
08:26
08:27
933 км.
16 ч. 11 мин.
Агрыз
09:16
10:20
983 км.
17 ч. 1 мин.
Менделеевск
11:45
11:47
1066 км.
19 ч. 30 мин.
Набережные Челны
12:11
12:21
1089 км.
19 ч. 56 мин.
Круглое Поле
12:34
1097 км.
20 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Всем привет! Во время поездки произошел казус – у нас заклинила дверь и не открывалась. Проводники решили данный вопрос за 20 минут) Видимо не в первый раз такое уже происходило)))) Надо сказать что состояние поезда так себе.
Я остался очень доволен поездкой. Проводники вежливые и внимательные работники.
добрый день. В поезде было прохладно вечером и ночью, мы замерзли. Поддувало из окон и вентиляции. Пока ехали – поломались оба туалета. Как итог нам пришлось ходить справлять естественные нужды в соседний вагон. Качество постельного белья тоже вызывает вопросы. Матрасы старые и такое чувство что их сделали еще в СССР
В туалете грязь. Сразу видно что не убирались там уже очень давно. И по какой-то непонятной причине туалет закрывали периодически на стоянках, хотя это БИО (!) туалет
Поездкой очень довольна. Приятная и отзывчивая проводница, а также чистый вагон.
Ехать можно. Поезд опоздал на 30 минут на станцию.