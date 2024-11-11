15 ч. 12 мин.
01:28
16
Маршрут следования поезда 113Э Находка (ст. Тихоокеанская) — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Находка (ст. Тихоокеанская) — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тихоокеанская
10:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Находка
10:36
10:41
7 км.
0 ч. 20 мин.
Партизанск
11:26
11:30
43 км.
1 ч. 10 мин.
Смоляниново
13:10
13:28
100 км.
2 ч. 54 мин.
Артем
14:06
14:07
125 км.
3 ч. 50 мин.
Уссурийск
15:27
15:46
177 км.
5 ч. 11 мин.
Сибирцево
16:49
16:51
234 км.
6 ч. 33 мин.
Спасск-Дальний
17:42
17:45
287 км.
7 ч. 26 мин.
Ружино
19:15
19:18
397 км.
8 ч. 59 мин.
Дальнереченск 1
20:06
20:09
451 км.
9 ч. 50 мин.
Губерово
20:38
20:39
485 км.
10 ч. 22 мин.
Лучегорск
21:05
21:06
520 км.
10 ч. 49 мин.
Бикин
21:43
21:47
558 км.
11 ч. 27 мин.
Вяземская
23:13
23:28
646 км.
12 ч. 57 мин.
Верино
00:18
00:19
699 км.
14 ч. 2 мин.
Хабаровск 1
01:28
756 км.
15 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
УжАС а не вагон. Гремит и трясется так что можно масло из молока сделать, пока доедешь. Мы ехали в 3 вагоне и сразу как только зашли в него – почувствовали неприятный запах сигарет и туалета. Как в какой-то пивнушке воняло на протяжении всей дороги.
Добрый день. Проводники хорошие, вагон внутри более-менее. Но раздражает запах старости и унылости. Стены, которым уже лет по 50 имеют кучу царапин и перекрашивались неизвестно когда.. Поручни отполированы в местах, где люди берутся руками. В общем унылая картина.
Стоимость билета сильно завышена за те «удобства» которые нам предлагаются за такие деньги.
Из окна дуло так, что ни шторка опущенная, ни подушка не помогли. Очень замерзли, пока ехали. В купе было холоднее, чем если выходишь в тамбур вагона!! ! НУ разве это нормально если такое? Сделали замечание проводнице – она сказала что пойдет разберется и ничего не изменилось. Пропала и с концами а мы до конца поездки так и не увидели отопление.
Понравились проводники и обслуживание. Не понравился сам поезд. Впечатление осталось двоякое.
Всем доброго дня. Поезд не новый и это минус. На мой взгляд билет за такую цену брать не стоит.