Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 113М Москва — Краснодар. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 113М Москва — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мордвес
15:33
15:35
133 км.
2 ч. 43 мин.
Венев
16:02
16:05
158 км.
3 ч. 12 мин.
Грицово
16:27
16:29
182 км.
3 ч. 37 мин.
Маклец
16:44
16:46
189 км.
3 ч. 54 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:03
17:07
199 км.
4 ч. 13 мин.
Жданка
17:34
17:36
221 км.
4 ч. 44 мин.
Товарково
17:49
17:51
231 км.
4 ч. 59 мин.
Волово
18:16
18:18
249 км.
5 ч. 26 мин.
Ефремов
19:17
19:19
295 км.
6 ч. 27 мин.
Елец
20:37
21:08
361 км.
7 ч. 47 мин.
Липецк
22:17
22:22
431 км.
9 ч. 27 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:45
00:50
542 км.
11 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:55
02:00
617 км.
13 ч. 5 мин.
Россошь
03:36
03:51
705 км.
14 ч. 46 мин.
Ростов
Главный
12:20
12:40
1034 км.
23 ч. 30 мин.
Кущевка
13:51
13:53
1108 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Крыловская
14:25
14:27
1141 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Выселки
16:35
16:42
1220 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Кореновск
17:25
17:28
1239 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Динская
18:06
18:08
1273 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Краснодар 1
18:46
1300 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Краснодар Распечатать расписание поезда