Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 114Э Краснодар — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 114Э Краснодар — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
12:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Динская
13:27
13:30
27 км.
0 ч. 35 мин.
Кореновск
14:00
14:03
61 км.
1 ч. 8 мин.
Выселки
14:28
14:30
80 км.
1 ч. 36 мин.
Крыловская
16:27
16:29
159 км.
3 ч. 35 мин.
Кущевка
16:59
17:01
192 км.
4 ч. 7 мин.
Первомайская
18:15
18:37
263 км.
5 ч. 23 мин.
Россошь
02:15
02:30
594 км.
13 ч. 23 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:03
04:07
682 км.
15 ч. 11 мин.
Придача
Воронеж-Южный
05:08
05:11
757 км.
16 ч. 16 мин.
Липецк
08:21
08:39
868 км.
19 ч. 29 мин.
Елец
10:00
10:31
938 км.
21 ч. 8 мин.
Ефремов
12:15
12:17
1004 км.
23 ч. 23 мин.
Волово
13:17
13:19
1050 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Товарково
13:39
13:41
1068 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Жданка
13:55
13:57
1078 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:21
14:25
1100 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Маклец
14:49
14:51
1110 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Грицово
15:05
15:07
1117 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Венев
15:33
15:35
1141 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Мордвес
16:10
16:12
1166 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
19:43
1299 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Краснодар → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда ехали было довольно комфортно потому что кондиционер работал на оптимальной мощности. Но мне кажется, что это нам просто повезло, и попалась такая погода. За два месяца до этого тоже ехали на этом же поезде и дуло так, что все продрогли. Иногда мне кажется что проводники специально включают холод, чтобы люди заказывали у них чай и они на этом зарабатывали.
Ощущение что взяли вагон со склада, где он стоял лет 10, прицепили к поезду и начали туда заселять пассажиров! Холодный, грязный. Кругом пыль такая, что я не поверю что его даже в прошлом месяце убирали!!!!!!!! Туалет был закрыт, пока не сделали замечание проводнику.
Девочки-проводницы очень хорошие. У меня по ним нет претензий. Обслуживали хорошо. Но поезд старый.
Спасибо за хорошую поездку. Очень понравилось отношение к пассажирам.
Ехала с ребенком, под конец ей очень надоело ехать и она не знала куда себя деть. Может быть стоит придумать для маленьких детей какие-то развлечения в поезде? Как в магазинах когда заходишь и там для детей столик и карандаши, чтобы они могли отвлечься, пока мама занимается покупками?