Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 127Э Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
18:47
18:50
106 км.
2 ч. 27 мин.
Шумерля
20:07
20:09
173 км.
3 ч. 47 мин.
Сергач
20:58
21:00
230 км.
4 ч. 38 мин.
Смагино
21:33
21:35
270 км.
5 ч. 13 мин.
Бобыльская
22:10
22:11
311 км.
5 ч. 50 мин.
Арзамас 2
22:34
22:36
336 км.
6 ч. 14 мин.
Мухтолово
23:11
23:12
377 км.
6 ч. 51 мин.
Навашино
23:54
23:56
441 км.
7 ч. 34 мин.
Муром 1
00:11
00:13
452 км.
7 ч. 51 мин.
Добрятино
00:46
00:48
496 км.
8 ч. 26 мин.
Вековка
01:15
01:43
528 км.
8 ч. 55 мин.
Нечаевская
02:08
02:10
540 км.
9 ч. 48 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:50
727 км.
12 ч. 30 мин.
