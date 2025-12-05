Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нечаевская
22:18
22:20
187 км.
3 ч. 2 мин.
Вековка
22:33
23:01
199 км.
3 ч. 17 мин.
Добрятино
23:29
23:31
231 км.
4 ч. 13 мин.
Муром 1
00:01
00:05
275 км.
4 ч. 45 мин.
Навашино
00:21
00:23
286 км.
5 ч. 5 мин.
Мухтолово
01:10
01:11
350 км.
5 ч. 54 мин.
Арзамас 2
01:48
01:50
391 км.
6 ч. 32 мин.
Бобыльская
02:17
02:18
416 км.
7 ч. 1 мин.
Смагино
02:55
02:57
457 км.
7 ч. 39 мин.
Сергач
03:31
03:33
497 км.
8 ч. 15 мин.
Шумерля
04:20
04:22
554 км.
9 ч. 4 мин.
Канаш
05:24
05:26
621 км.
10 ч. 8 мин.
Казань
Пассажирская
07:50
727 км.
12 ч. 34 мин.
