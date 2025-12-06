Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 129Э Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
21:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
22:37
22:38
34 км.
0 ч. 44 мин.
Канаш
23:54
23:56
111 км.
2 ч. 1 мин.
Шумерля
01:10
01:12
178 км.
3 ч. 17 мин.
Сергач
02:02
02:04
235 км.
4 ч. 9 мин.
Арзамас 2
04:00
04:02
339 км.
6 ч. 7 мин.
Мухтолово
04:39
04:41
380 км.
6 ч. 46 мин.
Муром 1
05:38
05:40
455 км.
7 ч. 45 мин.
Добрятино
06:16
06:18
499 км.
8 ч. 23 мин.
Вековка
06:47
07:15
531 км.
8 ч. 54 мин.
Нечаевская
07:30
07:32
543 км.
9 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:57
730 км.
13 ч. 4 мин.
